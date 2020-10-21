Экс-полицейского сбившего на блокпосту двух полицейских приговорили к 10 годам лишения свободы

Алматы. 20 октября. Kazakhstan Today - Карасайский районный суд приговорил экс-полицейского Азата Азаматова, сбившего насмерть двух полицейских на блокпосту под Алматы, к 10 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Азат Азаматов был признан виновным по статье 345-1 УК РК и приговорен к десяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортным средством.

Подсудимый также обязан выплатить моральную и материальную компенсации семьям погибших полицейских.

Напомним, утром 25 мая пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4 , а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли. Третий пострадавший - старший оперуполномоченный управления по противодействию наркобизнесу, старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым доставлен в реанимацию 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии.

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