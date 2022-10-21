Экс-руководителя департамента труда осудили за взятку в Атырау

Атырау. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский суд №2 рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции региона.
Как сообщает пресс-служба суда, чиновник неоднократно получала взятки и осуществляла мошеннические схемы с использованием служебного положения при участии посредника.
Кроме того, воспользовавшись служебным положением чиновник завладела денежными средствами коллег в размере 30 000 тенге.
Подсудимые свою вину признали и заключили процессуальное соглашение.
Приговором суда экс-руководителя департамента признали виновной, она должена пополнить казну на 4,9 миллиона тенге. Также ей пожизненно нельзя занимать должности на государственной службе.
Посредник чиновника должна заплатить штраф в размере 1,3 миллиона тенге и также не сможет работать на госслужбе. Третий участник махинаций, которая давала взятки, обязана выплатить 5,7 миллионов тенге штрафа.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года в Атырауской области были привлечены к отвественности 46 госслужащих, трое из них - были уволены.