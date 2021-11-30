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Фермер в ВКО незаконно получил субсидии на 140 млн тенге

29.11.2021, 18:35 49654
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 НОЯБРЯ - Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области начал досудебное расследование в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий по факту незаконного получения субсидий фермером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы "Развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства" незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 млн тенге. Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями, о приобретении более 1000 голов племенного крупного рогатого скота", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
Руководитель ТОО взят под стражу. По данному факту ведется следствие.
 
 

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В Нур-Султане задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за торговлю людьми

29.11.2021, 16:29 68014
В Нур-Султане задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за торговлю людьми
Фото: mzgazeta.ru
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Stop-трафик", столичными полицейскими задержан уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Установлено, что мужчина в 2014 году вывез из Узбекистана шестерых граждан, обещая им высокооплачиваемую работу на территории Республики Казахстан. В городе Алматы, отобрав у соотечественников паспорта, он передал их другому лицу. В течение семи месяцев мужчин заставляли работать в трудных условиях. В 2015 году за торговлю людьми мужчина был осужден на 5 лет лишения свободы в Республике Узбекистан", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана. 

 
Сообщается, что решением суда в 2019 году не отбытая часть наказания заменена на условно-досрочное освобождение. Оказавшись на УДО, мужчина скрылся на территории Республики Казахстан и был объявлен в розыск в Узбекистане. 
 

В настоящее время решением суда мужчина заключен под стражу, решается вопрос его экстрадиции в Республику Узбекистан", - уточнили в ведомстве. 

 
В Нур-Султане с 22 ноября по 1 декабря проходит профилактическое мероприятие "Stop-трафик". Сотрудниками полиции организовано активное сотрудничество и обмен информацией с реабилитационным центром "Коргау", СПИД-центром и Центром дерматологии и профилактики болезней, передающихся половым путем. Жертвы торговли помещаются в ЧФ "Коргау", где проводится их реабилитация, а также оказывается психологическая помощь.

 

В Алматы 20-летний парень ограбил пожилую женщину

29.11.2021, 13:48 106111
В Алматы 20-летний парень ограбил пожилую женщину
Фото: magiya.guru
АЛМАТЫ. 29 НОЯБРЯ - В Алматы 20-летний парень в состоянии алкогольного опьянения ограбил пожилую женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, рано утром на пересечении улиц Маркова и Тимирязева, применив насилие, неопасное для жизни и здоровья, парень похитил у прохожей личное имущество.
 

Преступный план в голове выпившего молодого человека созрел мгновенно. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подбежал к жертве, нанес удар в область плеча. Когда женщина упала, он продолжил наносить ей удары, а после вырвал из рук сумку с деньгами и сотовым телефоном и скрылся бегством. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию - и правильно сделала. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день подозреваемый был задержан. Он сознался в грабеже", - рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района полковник полиции Галым Касымбаев. 

 
Касымбаев отметил, что в данный момент личность задержанного проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям по городу Алматы в целом. Уголовное дело расследуется по пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК (Грабеж).
 
 

В Акмолинской области задержали группу молодых людей за сбыт синтетических наркотиков

29.11.2021, 13:18 82081
В Акмолинской области задержали группу молодых людей за сбыт синтетических наркотиков
Фото: admstulovo.ru
КОКШЕТАУ. 29 НОЯБРЯ - В Акмолинской области задержали троих молодых людей за сбыт синтетических наркотиков. Двое из подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На территории города Степногорске, возле магазина "Надежда", была задержана группа молодых людей в составе 3 человек, в возрасте 19-20 лет, которые распространяли синтетические наркотики путем закладок", - сообщает пресс-служба ДВД Акмолинской области.

 
Как сообщили в ведомстве, в ходе личного обыска одного из задержанных были обнаружены и изъяты 3 свертка, обмотанные черной изолентой, внутри каждого из которых находились полиэтиленовые пакетики с психотропным веществом а-PVР а-пирролидинвалерофенон. Также, у задержанных были изъяты телефоны, посредством которых производилась фиксация тайников и переписка. 
 
Оперативниками было установлено, что подозреваемые приехали из города Нур-Султана, сняли квартиру, где и осуществляли расфасовку наркотических средств. В ходе задержания, молодые люди показали места тайников, которые они уже успели сделать, откуда было изъято 8 закладок. Основной вес наркотиков, электронные весы, зип-пакеты хранили вне квартиры, в специально отведенном тайнике, откуда оперативниками было изъято более 125 граммов психотропного вещества а-PVР. 
 
В отношении задержанных начато досудебное производство по части 3 статьи 297 УК РК (незаконный сбыт синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенные в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов). 
 

Двое из подозреваемых водворены в изолятор временного содержания", - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов. 

 
 

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