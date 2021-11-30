Фермер в ВКО незаконно получил субсидии на 140 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 НОЯБРЯ - Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области начал досудебное расследование в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий по факту незаконного получения субсидий фермером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы "Развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства" незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 млн тенге. Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями, о приобретении более 1000 голов племенного крупного рогатого скота", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Руководитель ТОО взят под стражу. По данному факту ведется следствие.
Ранее сообщалось, что Антикор предварительно оценил ущерб от хищения субсидий в АПК в 2,6 млрд тенге.