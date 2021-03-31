Гашиш и марихуану общей стоимостью более 100 млн тенге изъяли у жителя Семея

СЕМЕЙ. 30 МАРТА - Спецоперацию по задержанию подозреваемого в сбыте наркотиков провели полицейские и бойцы СОБР в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал YK-news , в полицию поступила информация о том, что 44-летний житель Семея намеревался сбыть особо крупную партию наркотических средств.

В тайнике, который находился в гараже, изъято более 153 килограммов марихуаны и 10 килограммов гашиша. Стоимость изъятого наркотического средства составляет больше ста миллионов тенге", - сказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

По данному делу ведется досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Талдыкоргане , Костанайской и Ранее крупные партии наркотиков были изъяты в Павлодаре Акмолинской областях.

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