Генпрокуратура проверяет файлы Эпштейна на причастность казахстанских чиновников

Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана проверяет возможную причастность чиновников к материалам по делу Джеффри Эпштейна, сообщил заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов в кулуарах сената.





Порядка трех миллионов сообщений - они фрагментарные. Сейчас мы полностью изучаем данные на предмет, где фигурируют там граждане Казахстана и в целом где идет разговор о Казахстане. Пока выводы делать еще рано", - заявил он.





Журналисты поинтересовались, установила ли Генпрокуратура причастность хотя бы одного из казахстанских чиновников. В частности, бывшего премьер-министра Карима Масимова и экс-главы Нацбанка Кайрата Келимбетова.





Пока проверки идут", - добавил он.





Сроки завершения проверки заместитель генерального прокурора не уточнил.





Напомним, депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.





Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.





Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.





Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.





В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.





В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.