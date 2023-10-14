Глава управления культуры в Шымкенте подозревается во взятке в 1 миллион тенге

На скамью подсудимых попал не только полковник, но и еще двое сотрудников полиции

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Костанай. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор огласили 12 октября в Денисовском районном суде. Разбирательство началось в марте 2023 года. На скамью подсудимых попал не только полковник Ербол Шошаков, но и еще двое сотрудников полиции, сообщает " - Приговор огласили 12 октября в Денисовском районном суде. Разбирательство началось в марте 2023 года. На скамью подсудимых попал не только полковник Ербол Шошаков, но и еще двое сотрудников полиции, сообщает " НГ ".





Бывшим начальнику районного отдела полиции Ерболу Шошакову, начальнику отделения местной полицейской службы Бейбитхану Байтакову, старшему инспектору патрульно-постовой службы Амиру Утегенову вменялось правонарушение, предусмотренное пунктами 1, 2 части 3 статьи 366 УК РК (Взятка, совершенная сотрудниками правоохранительных органов путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору).





Главы денисовских сельхозпредприятий должны были заплатить за покровительство 30 тоннами пшеницы, эквивалент стоимости которой в действующих на тот момент ценах составлял более 3 млн тенге. Все это делалось, чтобы во время уборки полицейские "не цеплялись к состоянию техники, не тормозили ее ни на поле, ни на дорогах при перевозке".





В итоге Шошаков был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в учреждении средней безопасности, ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, дополнительной мерой наказания стало лишение его специального звания полковника полиции. Байтаков и Утегенов приговорены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, суд лишил их званий подполковника и капитана соответственно, им тоже пожизненно запрещена госслужба.