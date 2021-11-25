Главбуху ветстанции Костанайской области дали 3 года за хищение более 7 млн тенге

КОСТАНАЙ. 24 НОЯБРЯ - В одной из ветстанций Костанайской области выявлен факт хищения бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как уточнили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области, сотрудниками территориального департамента агентства в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Казына" выявлен факт хищения бюджетных средств в КГП Ветеринарная станция Аулиекольского района села Аулиеколь.
Главный бухгалтер ветстанции Ж. Акмурзина, используя свое служебное положение, незаконно перечисляла денежные средства на собственный счет и карточные счета сотрудников ветстанции. При этом основанием платежей указывала "оплату за строительные услуги", но подтверждающих документов по оказанию услуг не имеется", - проинформировали в пресс-службе АФМ РК.
В результате Акмурзина осуществила хищение из государственного бюджета на сумму более чем 7,3 млн тенге. Главный бухгалтер приговорена к 3 годам лишения свободы.
Как сообщалось ранее, бухгалтер колледжа информационных технологий в Павлодаре осуждена на семь лет тюрьмы за хищение 26 млн тенге.