12.12.2023, 12:36 15811
Главу управления ДЧС Алматы приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Начальника управления департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
Судом № 2 города Костаная оглашен приговор в отношении начальника управления ДЧС Алматы подполковника гражданской защиты Жаныспаева А.К. (...) Жаныспаев осужден к пяти годам лишения свободы, лишен специального звания, а также пожизненного права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в Антикоре.
Он признан виновным за получение денежного вознаграждения в общей сумме более 13 млн тенге за общее покровительство предпринимателя.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Астане начальника управления ДЧС осудили за взятку за признание стадиона аварийным.
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13.12.2023, 13:24 646
Групповое изнасилование в Алматы: личность одного подозреваемого установлена
Преступникам грозит от 10 до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления
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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Личность одного из подозреваемых в групповом изнасиловании девушки в Алматы установлена.
По данному факту управлением полиции Жетысуского района расследуется уголовное дело по статье 121 часть 2 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Личность одного из подозреваемых установлена. Принимаются меры к задержанию других участников преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
За совершение этого преступления насильникам грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.
О вопиющем происшествии рассказали в общественном фонде "Не молчи".
По информации фонда, это произошло в ночь с 16 на 17 ноября 2023 года. Четверо взрослых мужчины изнасиловали девушку.
Она пошла в магазин в ночь с 16 на 17 ноября с двоюродной сестрой и другом сестры. По дороге назад другу стало нехорошо, остановилась машина, и водитель предложил подвезти их. Когда сестра и друг вышли, водитель сказал, что они забыли вещи в машине. Девочка хотела забрать эти вещи, водитель затолкал ее и увез", - говорится в информации.
В фонде подчеркнули, что мама потерпевшей 2 дня добивалась экспертизы.
Сейчас девочка получает психологическую помощь, с ней работает адвокат", - рассказали в фонде.
Ранее сообщалось, что в Алматы два капитана полиции задержаны по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки.
Напомним, что двух полицейских подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Конаеве. Ранее казахстанскую общественность потрясла новость о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины.
Кроме того, судья Талгарского райсуда Алматинской области получил взятку за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней.
13.12.2023, 09:30 4281
Окончено расследование в отношении должностных лиц управления образования Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту покушения на получение взятки руководителем отдела в размере 12 млн тенге за признание компании-поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот и школьников направлено в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.
Также по указанию прокуратуры города внесено представление об устранении нарушений законности, способствовавших совершению уголовного правонарушения, в акимат города Алматы для привлечения к установленной законом ответственности должностных лиц", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что в соответствии со статьей 77 Конституции и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Как сообщалось ранее, прокурорская проверка детских лагерей была инициирована этим летом в Казахстане после выявления нарушений в детских лагерях близ Алматы. Напомним, в одном из лагерей общественники обнаружили сауну. Родители также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. Позже несоответствующие установленным требованиям условия выявлены еще в одном детском лагере близ Алматы.
11.12.2023, 15:00 25841
Два капитана полиции задержаны по подозрению в изнасиловании девочки в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов подтвердил случай изнасилования капитанами полиции 14-летней девочки в Алматы.
К сожалению, такой факт имел место. Бывшие работники на сегодняшний день совершили данное преступление. Сразу же была проведена дисциплинарная комиссия, данные люди уволены по отрицательным мотивам", - сообщил в кулуарах мажилиса глава МВД.
По его словам, подозреваемые находятся под стражей, идет проверка.
Саденов также добавил, что на момент совершения преступления подозреваемые были в рядах правоохранительных органов.
Напомним, что двух полицейских подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Конаеве. Ранее казахстанскую общественность потрясла новость о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины.
Кроме того, в судья Талгарского райсуда Алматинской области получил взятку за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней.
11.12.2023, 12:11 27496
Чиновников подозревают в хищении 200 млн тенге в Кызылординской области
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Кызылорда. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Должностных лиц отдела образования Жанакорганского района Кызылординской области подозревают в хищении 200 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокурорами установлены факты незаконного перечисления бюджетных средств на счета лиц, не работающих в системе образования. Помимо этого, прокуроры выявили схему присвоения бюджетных средств по фиктивным больничным листам и командировочным расходам. Общая сумма ущерба, причиненного должностными лицами районного отдела образования, составила 200 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
По данному факту прокуратурой области начато и проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
Также отмечается, что ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтеры школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых мертвых душ.
Уголовные дела по ним направлены в суд, по некоторым из них состоялись обвинительные приговоры", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области бухгалтеров районных отделов образования подозревают в хищении более 2 млрд тенге.
11.12.2023, 08:46 29466
В Караганде преступная группа вымогала деньги у шахтеров
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области при координации прокуратуры задержаны члены преступной группы, которые путем угроз, морального и физического давления занимались вымогательствами денежных средств у шахтеров "Кармета", сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность группировки к 15 таким фактам. Кроме того, фигуранты преступной группы участвовали в криминальных разборках с применением оружия и замешаны в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района вышеуказанной области.
В ходе задержания подозреваемых лиц проведено около 15 обысковых мероприятий, в результате которых изъято незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозная литература.
Всего задержано 10 лиц, из которых арестованы лидер и четверо наиболее активных участников группировки.
В настоящее время члены преступной группы проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется следственным управлением департамента полиции Карагандинской области. Другие сведения досудебного расследования в интересах участников уголовного процесса не разглашаются", - сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
Ранее сообщалось, что работники поездов отдали более 48 млн тенге "блогеру"-вымогателю из Семея.
08.12.2023, 18:50 74996
Руководителя департамента экологии ВКО подозревают в коррупции
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с ДКНБ, изобличен руководитель департамента экологии области, сообщает пресс-служба Антикора.
Чиновник подозревается в неоднократном получении взяток от бизнесменов за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.
С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что трех судей подозревают в коррупции в Алматинской области.
В Мангистауской области по подозрению в коррупции задержан заместитель генерального директора ТОО "Oil Construction Company".
08.12.2023, 16:46 76966
В Алматы мужчине камнем разбили голову во время драки
Задержаны двое подозреваемых
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Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы во время ночной драки мужчине камнем разбили голову, подозреваемые задержаны.
Избиение мужчины попало на видео в Алматы. По данным полиции Жетысуского района инцидент произошел в первом часу ночи на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Акпаева, сообщает Polisia.kz.
Двое мужчин из-за словесного конфликта избили малознакомого. Пострадавший был экстренно госпитализирован, ему камнем разбили голову. Личности нападавших были сразу же установлены", - рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
Подозреваемые задержаны и помещены под стражу.
Уголовное дело по данному факту расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавил Жанибек Шынасилов.
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
08.12.2023, 14:43 78781
По 10 лет тюрьмы получили организаторы лаборатории по производству мефедрона в области Жетысу
У преступников изъято 23 кг психотропного вещества
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Талдыкорган. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Двух организаторов нарколаборатории в области Жетысу приговорили к длительным тюремным срокам, сообщает прокуратура области.
Два казахстанца организовали в области Жетысу лабораторию по изготовлению мефедрона. Для этого злоумышленники приобрели дом и оснастили его оборудованием. Также они занимались перевозкой и хранением для дальнейшего сбыта психотропного вещества в особо крупном размере - 23 кг.
Приговором суда оба наркосбытчика признаны виновными и осуждены на 10 лет лишения свободы каждый.
Приговор вступил в законную силу.
Хотелось бы отметить, что сбыт наркотиков является преступлением против здоровья населения. Прокуратура области предупреждает граждан, в особенности молодежь, что добытые "легкие деньги" путем сбыта наркотиков является особо тяжким преступлением, за которое предусмотрено лишение свободы до 20 лет", - добавили в прокуратуре.
Напомним, полиция изъяла 55 кг мефедрона из нарколаборатории в Алматинской области.
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