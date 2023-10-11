В Астане начальника управления ДЧС осудили за взятку за признание стадиона аварийным

Они приговорены к 5 и 4,5 года лишения свободы

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вынесен приговор в отношении ряда руководителей государственных органов. Они подозревались в коррупции.





Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны осуждены за получение взятки (статья 366 УК РК): начальник управления ДЧС Астаны Бейсенканов Б. к 5 годам лишения свободы; руководитель управления строительства Жангасканов А. к 4,5 года лишения свободы; заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита Айтжанова Г. к штрафу в сумме 60 млн тенге; главный специалист департамента внутреннего государственного аудита Абишева А. к штрафу в сумме 90 млн тенге", - проинформировали в Антикоррупционной службе.





По данным Антикора, "также за злоупотребление должностными полномочиями (статья 361 УК РК) осужден заместитель руководителя управления строительства Астаны Мурзахметов Ж. к 4 годам ограничения свободы".





Отмечается, что указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.





По информации ведомства, начальник управления ДЧС подозревался в получении взятки от представителей строительной организации в сумме 5 млн тенге за согласование документации о признании аварийным Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасулы.





Заместитель руководителя и главный специалист департамента внутреннего государственного аудита обвинялись в получении взятки от представителей частной компании в сумме 2 млн тенге за положительное заключение по аудиторской проверке.





Руководителю управления строительства Астаны и его заместителю инкриминировано злоупотребление должностными полномочиями. Они склонили строительную компанию к приобретению материальных ценностей на сумму более 21 млн тенге. Руководитель управления строительства также обвинялся в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге от руководства ТОО за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам госзакупок", - пояснили в Антикоре.





Этим же приговором представители частной строительной компании осуждены к штрафам в общей сумме около 500 млн тенге за дачу взяток всем вышеуказанным должностным лицам.





В соответствии со статьей 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.





Приговор суда не вступил в законную силу.



