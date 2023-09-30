Арестован экс-руководитель управления земельных отношений Алматы

В результате действий чиновника государству нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 000 000 тенге

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Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий и внешнего анализа коррупционных рисков изобличен бывший руководитель управления земельных отношений Алматы, сообщает пресс-служба - Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий и внешнего анализа коррупционных рисков изобличен бывший руководитель управления земельных отношений Алматы, сообщает пресс-служба Антикора





Он подозревается в пособничестве частным лицам в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов.





В результате действий чиновника государству нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 000 000 тенге.





С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.





Ранее в Абайской области за взятку задержали главу управления миграционной службы Абайской области Гульвиру Доненбаеву.





В Шымкенте суд признал должностных лиц управления земельных отношений виновными в коррупции. Чиновники приговорены к штрафу, а также лишены занимаемых должностей.



