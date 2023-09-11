Казахстан вошел в число самых коррумпированных стран мира

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

В рейтинге US News 2023 по наименее коррумпированным странам Казахстан оказался в конце списка - на 75-м месте среди 87 государств, сообщает finprom.kz





Рейтинг основан на опросах вовлеченных граждан, учитывались 73 ключевых критерия в 10 основных категориях.





Казахстан по коррумпированности среди стран СНГ "обогнали" только Россия и Беларусь. Менее коррумпированными, чем Казахстан, считаются Узбекистан, Азербайджан и Украина*.





Лучшие страны в плане отсутствия коррупции - Швейцария, Канада, Швеция, Австралия и Нидерланды, а вот худшей оказалась Россия.





* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.









Тем временем в РК по итогам января-августа текущего года в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 1,2 тыс. коррупционных уголовных преступлений - на 17,7% меньше, чем годом ранее. В том числе 855 случаев относились к тяжким преступлениям, 283 случая - к преступлениям средней тяжести, 43 случая - к особо тяжким преступлениям, 41 случай - к преступлениям небольшой тяжести.





Большинство преступлений пришлось на дачу взятки: 460 случаев, против 417 случаев годом ранее (годовой рост - на 10,3%). Вторую и третью строчки заняли получение взятки (320 случаев, минус 20% за год) и коррупционное мошенничество (141 случай, минус 44,9%).





Среди "популярных" преступлений также оказались злоупотребление должностными полномочиями, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, посредничество во взяточничестве и превышение власти или должностных полномочий.









По итогам января-августа суду предали 567 обвиняемых в совершении коррупционных уголовных преступлений - на 0,2% больше, чем за январь-август прошлого года. При этом численность лиц, в отношении которых было вынесено постановление о признании подозреваемыми, составила 940 человек, а всего было выявлено 748 человек, совершивших преступления в секторе.





Среди лиц, преданных суду, 20,8% обвиняемых составили сотрудники государственных органов внутренних дел: 118 человек, плюс 21,6% за год.





Далее идут служащие акиматов и их структурных подразделений (101 человек), а также служащие Министерства финансов (31 человек).





Непосредственно среди сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции суду был предан 1 человек, против 7 человек годом ранее.









На протяжении года в секторе может регистрироваться больше правонарушений. Данные за каждый период указываются с накоплением, и если какие-то активные дела перемещаются в раздел прекращенных, то из списка зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) за период они исключаются. То же касается численности пострадавших: статистика относится только к тем уголовным делам, которые зарегистрированы и не считаются прекращенными по итогам периода. Такая же ситуация и с подозреваемыми.