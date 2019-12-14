Группу браконьеров задержали в Атырау за незаконную добычу осетровых

Атырау. 13 декабря. Kazakhstan Today - Департаментом КНБ по Атырауской области совместно с департаментом полиции в ноябре текущего года пресечена противоправная деятельность группы жителей Атырау, организовавших браконьерскую деятельность по добыче рыб осетровых пород и икры с целью дальнейшего сбыта, передает Kazakhstan Today.

В результате преступной деятельности задержанных государству причинен ущерб на сумму свыше 64 миллионов тенге, из незаконного оборота изъято 139 килограммов рыб осетровых пород и 11 килограммов черной икры", - сообщили в КНБ РК.

ДКНБ по Атырауской области продолжается досудебное расследование по пунктам 1, 4 части 3 статьи 335 (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений), пункту 2 части 2 статьи 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Напомним, ранее в КНБ сообщили о задержании с поличным старшего прокурора Главной транспортной прокуратуры и сотрудника прокуратуры Восточно-Казахстанской области, которые вымогали у предпринимателя 50 млн тенге.

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