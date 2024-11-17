Хищение собранных для жителей Палестины средств: озвучены новые эпизоды в деле Перизат Кайрат Дополнено
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый эпизод в деле активистки волонтерского движения Перизат Кайрат озвучили в Агентстве по финансовому мониторингу. На этот раз она подозревается в хищении средств, собранных для жителей Палестины.
По данным АФМ, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.
В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге. Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi", - рассказали в ведомстве.
По данному эпизоду Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 200 млн тенге.
Следствие продолжается.
Если вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просим вас обратиться в Агентство по финансовому мониторингу по адресу: Астана, улица Бейбiтшiлiк, 10, или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78", - заключили в АФМ.
Дополнено 16.11.2024, 11.00
15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Перизат Кайрат сроком до двух месяцев. 16 ноября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство удовлетворено, сообщили в пресс-службе столичного суда.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того, как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.