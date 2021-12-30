Хищение субсидий в агропромышленном комплексе выявлено в Костанайской области

АТЫРАУ. 29 ДЕКАБРЯ - Приговором суда насильнику назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подсудимый О. совершил умышленные особо тяжкие уголовные правонарушения против личности и половой неприкосновенности малолетней, сообщает ATPress.kz

В период совместного проживания О. с целью оказания психологического давления на малолетнюю падчерицу О. решил удовлетворить свои половые потребности путем насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней, в лице О. Подсудимый О. совершил иные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния, совершенные неоднократно в отношении малолетней О", - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Вина извращенца была полностью доказана показаниями свидетелей, потерпевшей, заключениями экспертиз и видеозаписями, переписками в WhatsApp.

В суде прокурор просил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы. Он свою вину не признал. Приговором суда насильнику назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Напомним, женщина с ребенком из Атырау вышла замуж за алматинца, который работает летчиком. Мать не подозревала, что происходит с ее ребенком. Девочка боялась отчима и не стала никому рассказывать. Только после развода женщина узнала, что ее дочь была изнасилована. Женщина обратилась в полицию, но мужчину задержали только после общественного резонанса.

Стоит отметить, что родной брат отчима тоже был осужден за изнасилование родной дочери.

В ноябре в Караганде насильнику детей отказали в смягчении приговора.

В мае 2021 года в Уральске насильник 13-летней падчерицы приговорен к 20 годам лишения свободы.