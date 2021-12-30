Хищение субсидий в агропромышленном комплексе выявлено в Костанайской области

КОСТАНАЙ. 29 ДЕКАБРЯ - В Костанайской области выявлено хищение субсидий на сумму свыше 161 млн тенге в агропромышленном комплексе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области выявлен факт хищения субсидий в рамках государственной программы, которая предусматривает возможность возмещения субъектам агропромышленного комплекса части инвестиционных затрат на обводнение пастбищ", - сообщили в пресс-службе АФМ РК.
Следствием установлено, что в период с 2018 по 2019 год группа лиц, с участием руководителя ТОО в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершила хищение бюджетных средств свыше 161 миллиона тенге, чем причинили государству ущерб в особо крупном размере. Фактически руководитель ТОО увеличил стоимость одного комплекта солнечных панелей на 94,4%, то есть почти в два раза. Дело передано в суд.
Ранее сообщалось, что в сфере сельского хозяйства зарегистрированы 960 преступлений, более половины из них - хищения субсидий.