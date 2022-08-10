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Из ЗКО в РФ пытались незаконно вывезти черную икру на 50 млн тенге

09.08.2022, 19:43 15051
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 9 АВГУСТА - Инцидент произошел на пункте пропуска "Сырым" во время досмотра большегруза Volvo, за рулем которого находился гражданин Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В грузовом отсеке фуры были спрятаны восемь коробок, завернутых пенопластом и скотчем, в них находилось 399 банок с черной икрой осетровых рыб, сообщает портал "Мой город".
 
Общий вес изъятого составил почти 120 кг, сумму контрабандного товара оценили в 50 млн тенге. Икру намеревались вывезти из ЗКО в Россию.
 

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В ходе спецоперации полиция Караганды изъяла крупную партию наркотиков

10.08.2022, 13:41 471
В ходе спецоперации полиция Караганды изъяла крупную партию наркотиков
Фото: Polisia.kz
КАРАГАНДА. 10 АВГУСТА - В ходе спецоперации полиция Караганды изъяла 24 килограмма гашиша и 200 килограммов марихуаны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Полицейские в одном из районов города задержали автомобиль, под управлением 37-летнего водителя. Во время осмотра салона данного транспортного средства из бардачка были изъяты четыре свертка с веществом темно-коричневого цвета, а с заднего сиденья – десять свертков с веществом растительного происхождения", - информирует Polisia.kz

 
Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются гашишом весом 275 граммов и высушенной марихуаной весом 9,8 килограммов 
 

Задержанный мужчина арендует автомойку и шиномонтаж. В ходе обыска данных объектов обнаружено девять мешков с веществом растительного происхождения и три мешка с веществом темно-коричневого цвета. Согласно заключению экспертизы, данные вещества являются гашишом весом 23,6 килограммов и высушенной марихуаной весом 190,1 килограммов. Общий вес изъятых наркотиков составил – гашиша 23 килограмма 859 граммов, марихуаны – 200 килограммов", – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин. 

 
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия.

 

Перестрелка в Узынагаше: подозреваемых объявили в розыск

10.08.2022, 12:06 2201
Перестрелка в Узынагаше: подозреваемых объявили в розыск
Фото: Polisia.kz
КОНАЕВ. 10 АВГУСТА - Подозреваемых в причастности к убийству молодого человека в селе Узынагаш Алматинской области объявлены в розыск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, в розыск объявлены: 
 
– Козыбаева Гани Муратулы, 1991 года рождени, по подозрению в совершении особо опасных преступлений, предусмотренных пунктом 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство), пунктом 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия); 
 
 – Тыныштыкова Аскара Жаныбекулы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений по части 3 статьи 24, пунктам 1,7,9 части 2 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство), по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия); 
 
– Шокенова Серикбола Муратбековича, 1992 года рождения, по подозрению в совершении преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия); 
 
– Аукенова Нурсултана Бахтиярулы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия). 
 
Напомним, в селе Узынагаш Алматинской области 4 августа произошел вооруженный конфликт, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали.
 

В РК в суд направлено два дела в отношении военнослужащих по фактам мошенничества

10.08.2022, 11:49 3211
В РК в суд направлено два дела в отношении военнослужащих по фактам мошенничества
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Военно-следственными органами Министерства внутренних дел Республики Казахстан производством окончены 2 уголовных дела в отношении военнослужащих, совершивших мошеннические действия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

22 июля текущего года военной прокуратурой Павлодарского гарнизона направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества, связанных с продажей автомашин по цене ниже рыночных на сумму 29 млн тенге, совершенный бывшим военнослужащим Пограничной службы КНБ РК", - сообщает Главная военная прокуратура. 

 
Также завершено расследование дела в отношении военнослужащего контрактной службы Национальной гвардии, который под предлогом приобретения смартфонов по заниженным ценам обманным путем завладел денежными средствами граждан на сумму свыше 97 млн тенге. 
 
Уголовное дело находится на ознакомлении и в ближайшее время будет направлено в военный суд. 
 

Органы военной прокуратуры предупреждают и призывают граждан быть внимательнее, а также не приобретать товары и услуги сомнительного происхождения", - добавили в пресс-службе. 

 

АФМ пресекло незаконный вывоз бензина на $45 млн

10.08.2022, 11:02 3356
АФМ пресекло незаконный вывоз бензина на $45 млн
Фото: depositphotos
ПАВЛОДАР. 10 АВГУСТА - Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло незаконный вывоз бензина на $45 млн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента АФМ по Павлодарской области пресечена попытка незаконного вывоза бензина марки АИ-95 отечественного происхождения в Узбекистан. Задержаны 5 вагонов-цистерн с бензином в объеме 280 тонн на сумму почти 90 млн тенге, задекларированные под видом присадки топливной антидетонационной. Согласно заключению специалистов, образцы, взятые из железнодорожных цистерн, являются бензином марки АИ-95 экологического класса К-4", - сообщили в АФМ.

 
Как выяснилось, по условиям контракта в общем планировалось вывезти из страны 50 тысяч тонн в пользу иностранной компании на общую сумму $45 млн. 
 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 

Мошенница обманула жителей Тараза на 14 млн тенге

09.08.2022, 20:51 13341
Мошенница обманула жителей Тараза на 14 млн тенге
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 9 АВГУСТА -32-летняя женщина за определенную сумму обещала продвинуть в очереди на получение жилья, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Таким образом она получила от жителей города 14 миллионов 95 тысяч тенге и потратила их на собственные нужды, сообщает Polisia.kz
 
Задержанная полностью признала свою вину и была арестована. Сотрудники полиции проводят досудебное расследование по статье 190 УК РК.
 

Мошенник продавал должности от имени главы МИИР

09.08.2022, 20:41 13996
Мошенник продавал должности от имени главы МИИР
Фото: МИИР РК
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Мошенник выдавал себя за министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и продавал должности в ведомстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ко мне обратились коллеги и рассказали о том, что поступают звонки якобы от моего имени. В ходе разговора им предлагали повышение по карьерной лестнице, а в случае отказа и непредоставления определенной суммы денег грозились увольнением. Кроме того, мошенники просили ответить на поступившее предложение оперативно, ибо, по их словам, процедура согласования на ту или иную руководящую должность занимает достаточное количество времени", - написал Каирбек Ускенбаев в телеграм-канале. 

 
Министр призвал не поддаваться на провокации и подчеркнул, что назначение на руководящую должность осуществляется на основе конкурса, а также по согласованию с уполномоченными органами, а не по звонку.
 

КНБ раскрыл имя подозреваемого в покушении на президента

09.08.2022, 17:06 16906
КНБ раскрыл имя подозреваемого в покушении на президента
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Комитет национальной безопасности РК раскрыл личность подозреваемого в покушении на президента Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Официальный ответ КНБ на запрос газеты "Экспресс-К" опубликован на сайте издания. 
 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что иностранным агентом, готовившим покушение на президента и ряд высокопоставленных государственных служащих, является бывший журналист Аян Атыгаев. Как следует из ответа КНБ, это действительно он", - пишет газета. 

 
В настоящее время ведомство проводит расследование уголовного дела в отношении задержанного по статьям 24, часть 1 ("Приготовление к преступлению"), и статье 255, часть 4 ("Посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами РК, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а равно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в тех же целях, а также в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, Уголовного кодекса РК"). 
 
По первой статье предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства РК или без такового с конфискацией имущества.
 
По данным КНБ, подозреваемый также планировал совершить теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.
 

Иную информацию в КНБ не предоставили, сославшись на то, что данные досудебного расследования разглашению не подлежат", - сообщает газета.

 
Напомним, в марте КНБ сообщило о задержании агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента РК. 
 

Пытали утюгом: доказано применение пыток к 23 задержанным в период январских событий

09.08.2022, 13:14 21966
Пытали утюгом: доказано применение пыток к 23 задержанным в период январских событий
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Специальные прокуроры завершили следственные действия по делу о применении пыток с прижиганием утюгом в департаменте полиции Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В результате доказано применение сотрудниками полиции с 7 по 17 января 2022 года пыток к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков в городе Талдыкоргане", - информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. 

 
Сообщается, что подозреваемыми по статье 146 (Пытки) УК РК признаны 5 сотрудников полиции, в числе которых 3 сотрудника управления криминальной полиции, 1 инспектор управления административной полиции и 1 сотрудник СОБР. 
 

4 августа 2022 года уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование других фактов применения пыток близится к завершению", - добавили в Генпрокуратуре.

 

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