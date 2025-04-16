Издевалась над стариками: сотруднице пансионата вынесли приговор в Аксу

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Тараз. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело, сообщает Polisia.kz.





Подозреваемый задержан по горячим следам и с санкции суда заключен под стражу.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением ножа". Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.





Уголовное дело принято в производство следственного управления ДП Жамбылской области, создана следственно-оперативная группа. Для координации работы следственно-оперативной группы на место направлены сотрудники центрального аппарата МВД. Будет обеспечено полное и всестороннее расследование инцидента", - сообщили в полиции.





Вопрос о переквалификации деяния подозреваемого будет рассмотрен по результатам следственных действий и по согласованию с надзорным органом.





Кроме того, по обращению адвоката потерпевшему обеспечена охрана из числа сотрудников полиции.





Ход расследования находится на особом контроле Министра внутренних дел РК.