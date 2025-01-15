14.01.2025, 11:11 34321
В частном пансионате Павлодара истязали пенсионеров и сдавали в аренду квартиры умерших
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В частном пансионате Павлодара истязали пенсионеров с инвалидностью и сдавали в аренду квартиры умерших постояльцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Павлодарской области.
Работники пансионата грубейшим образом нарушали конституционные права 20 престарелых лиц и на протяжении длительного времени сдавали в аренду квартиры уже умерших постояльцев", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по указанным фактам начаты досудебные производства, расследование которых поручено органам внутренних дел.
Напомним, в 2023 году девушку взяли в трудовое рабство в частном пансионате Астаны.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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15.01.2025, 11:15 991
Поножовщина в Усть-Каменогорске: убийцу осудили на 10 лет
Супруга погибшего мужчины в 23 года осталась вдовой с тремя детьми
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Усть-Каменогорск. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Студента, убившего мужчину в одном из кафе Усть-Каменогорска, приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает YK-news.kz.
По данным источника, трагедия на улице Лихарева произошла в ноябре 2023 года. Двое посетителей повздорили в кафе. Конфликт закончился поножовщиной.
Ранение оказалось смертельным, молодой мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи", - пишет сайт.
Дебошир скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими. В итоге его осудили к десяти годам лишения свободы.
Осужденный - теперь уже бывший студент вуза, занимался борьбой, и в кафе он пришел после тренировки. Супруга погибшего мужчины в 23 года осталась вдовой с тремя детьми. В ее пользу осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда", - уточняет источник.
Напомним, 11 января жертвой поножовщины в Алматы стал сотрудник полиции. В одном из ночных заведений 31-летний оперуполномоченный управления полиции Медеуского района Алматы Нурсултан Несипбаев заступился за женщину и получил смертельное ножевое ранение. Подозреваемым оказался 41-летний гражданин Узбекистана.
15.01.2025, 10:11 1836
Каналы сбыта наркотиков ликвидировали в Актау и Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау и Алматы полицейские ликвидировали каналы сбыта наркотиков, сообщает Polisia.kz.
В январе сотрудниками УБОП департамента полиции Мангистауской области, при координации прокуратуры выявлен и ликвидирован канал сбыта наркотических средств.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована поэтапная схема реализации марихуаны в городе Актау - до десятков килограмм. Обысковые мероприятия проводились в различных частях города, в квартирах и нежилых помещениях. Общий вес изъятых наркотиков составил более 200 кг. Арестовано четверо жителей указанного города и один уроженец южного региона страны.
Аналогичным методом проведена оперативная разработка сотрудниками УБОП ДП города Алматы. Задержан житель южной столицы, у которого по месту жительства изъят мефедрон и марихуана в особо крупном размере", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью Куандык Алпыс.
В ходе дальнейших мероприятий в Алматинской области удалось пресечь деятельность нарколаборатории, где изъято свыше 600 литров и 100 кг различных прекурсоров, используемых в производстве синтетических наркотиков. Таким образом не допущено изготовление и реализация более 100 кг синтетических наркотиков.
14.01.2025, 18:25 19606
Запрещенная литература и обучение детей без разрешения: в Атырау оштрафовали благотворительную организацию
Фото: Depositphotos
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Атырау. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау оштрафовали благотворительную организацию на более чем полмиллиона тенге по делу о распространении литературы, пропагандирующей религиозную рознь, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Согласно заключению экспертизы, материалы, распространяемые среди несовершеннолетних, признаны запрещенными на территории Казахстана. На основании постановления специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау благотворительная организация признана виновной по части 4 статьи 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции масс-медиа, а равно иной продукции) и ей назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 516 880 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, без соответствующего разрешения организация проводила обучение детей по религиозным направлениям, функционируя как пансионаты.
В связи с этим по иску прокуратуры города отменена государственная регистрация четырех организаций, а также ликвидированы все пансионаты", - добавили в прокуратуре.
Ранее в области Абай была прекращена деятельность четырех благотворительных учреждений.
14.01.2025, 11:58 32301
В Казахстане задержали трех религиозных радикалов
Фото: КНБ
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях задержали трех религиозных радикалов, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Взяты под стражу 3 лица, подозреваемых в пропаганде терроризма, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что двое фигурантов ранее судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
Еще один ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков, вернулся с заданием в Казахстан, где был задержан и осужден. Отбыв длительное наказание, вышел на свободу, но не отказался от радикальной идеологии. В ходе следственных действий по местам их проживания изъяты религиозная литература, иные вещественные доказательства", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
Напомним, полиция раскрыла 85 экстремистских преступлений в 2024 году.
14.01.2025, 11:35 33556
В Алматы задержали объявленного в межгосударственный розыск наркодилера
Фигурант помещен в изолятор временного содержания
Фото: polisia.kz
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Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали объявленного Министерством внутренних дел Российской Федерации в межгосударственный розыск 26-летнего наркодилера, сообщает Polisia.kz.
Станислав Конаков был объявлен в межгосударственный розыск МВД Российской Федерации за совершение наркопреступления. Решением суда в отношении него в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Однако подозреваемый скрылся. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий беглец был задержан", - проинформировали в полиции.
Уточняется, что он скрывался в одном из спальных районов города.
Фигурант помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году в аэропорту Алматы задержали находящегося в международном розыске иностранца.
14.01.2025, 11:05 35451
В Кызылординской области полицейский обстрелял табун сайгаков
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области приговорили к тюремному заключению и оштрафовали двух местных жителей, один из них - полицейский, которые, выехав на незаконную охоту, преследовали на автомобиле и обстреляли табун сайгаков, сообщили в пресс-службе судов Кызылординской области.
В Кызылординской области инспекторы охраны природы, лесхоза и инспекции животного мира остановили машину браконьеров, где обнаружили более 30 туш и 5 голов сайгаков. Согласно экспертизе, ущерб государству от убийства животных превысил 80 млн тенге. Браконьеры вернули государству 3 млн тенге.
Отягчающим обстоятельством у одного подсудимого признано совершение правонарушения с нарушением присяги сотрудника органов внутренних дел", - отметили в суде.
Суд признал их виновными и приговорил к 6 и 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься охотой на 7 и 8 лет соответственно.
Также с них взысканы более 77 млн тенге материального ущерба.
Напомним, что житель Костанайской области оказался в суде за убийство рыси и сибирской косули.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.01.2025, 15:37 63941
Двум жителям Актюбинской области вынесли приговор за убийство и организацию нарколаборатории
Наркопреступники убили мужчину, который был связующим звеном между ними и свидетелем
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Актобе. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области два жителя региона осуждены к 19 годам лишения свободы за убийство и организацию нарколаборатории на территории Актобе, сообщили в областной прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, осужденные с целью избежания уголовной ответственности за незаконный сбыт психотропных веществ совершили убийство местного жителя, который был связующим звеном между ними и свидетелем.
Вина осужденных в совершении ими указанного преступления полностью доказана совокупностью доказательств, которые всесторонне и полно исследованы в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в Алматы в ходе спецоперации ликвидировали крупную преступную сеть, поставлявшую прекурсоры для нарколабораторий.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.01.2025, 14:34 65366
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено на месте пожара в Шымкенте
Преступление совершено в результате семейного конфликта
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Шымкент. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве женщины, тело которой обнаружено на месте пожара.
Ночью 12 января в полицию поступило сообщение о пожаре, где имеются признаки насильственной смерти. На месте обнаружен труп женщины", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Проводится расследование.
В полиции добавили, что, согласно предварительным данным, преступление совершено в результате семейного конфликта.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?