К 11 годам колонии приговорили убийцу дизайнера Bisen в Алматы

О гибели дизайнера стало известно в октябре 2020 года. Выяснилось, что Сабита избил брат его девушки. Молодой человек скончался от сотрясения и кровоизлияния в мозг. Его смерть констатировала прибывшая на место трагедии скорая помощь. Подозреваемого арестовали.
Приговором суда Д. признан виновным по статье УК РК "Убийство" и приговорен к 11 годам трем месяцам лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.
Смягчающим обстоятельством стало наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей. Но и с его учетом подсудимому назначили максимально строгое наказание.
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