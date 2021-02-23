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К 11 годам колонии приговорили убийцу дизайнера Bisen в Алматы

22.02.2021 7237
К 11 годам колонии приговорили убийцу дизайнера Bisen в Алматы
Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор по делу об убийстве казахстанского дизайнера Сабита Сырахана, известного под псевдонимом Bisen, передает Kazakhstan Today.
 
О гибели дизайнера стало известно в октябре 2020 года. Выяснилось, что Сабита избил брат его девушки. Молодой человек скончался от сотрясения и кровоизлияния в мозг. Его смерть констатировала прибывшая на место трагедии скорая помощь. Подозреваемого арестовали.
 

Приговором суда Д. признан виновным по статье УК РК "Убийство" и приговорен к 11 годам трем месяцам лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.

 
Смягчающим обстоятельством стало наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей. Но и с его учетом подсудимому назначили максимально строгое наказание.
 

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