К 20 годам лишения свободы приговорили женщину за убийство трёхлетней дочери соседей в Сатпаеве

Сатпаев. 17 февраля. Kazakhstan Today - 20 лет проведет в колонии убившая соседского ребенка 34-летняя женщина из села Весовая близ города Сатпаева, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Патриот Караганды ", мотивом убийства стали упавшие с телевизора антенна и DVD-плеер.

43-летний сожитель, находившийся в квартире в момент убийства ребенка, вызвал полицию и врачей.

Суд приговорил: признать Казанцеву Тамару виновной в убийстве заведомо несовершеннолетнего лица, совершенном с особой жестокостью, с использованием беспомощного состояния. Назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности", - вынес приговор судья Бекзат Шалгимбаев.

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