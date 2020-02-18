К 20 годам лишения свободы приговорили женщину за убийство трёхлетней дочери соседей в Сатпаеве

Как сообщает портал "Патриот Караганды", мотивом убийства стали упавшие с телевизора антенна и DVD-плеер.
Напомним, 27 ноября 2019 года Тамара Казанцева, находясь в своей квартире, кухонным ножом совершила убийство трехлетней девочки, которую в этот день отец ребенка оставил у нее для присмотра. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла ребенку удары ножом в различные части тела, включая шею.
43-летний сожитель, находившийся в квартире в момент убийства ребенка, вызвал полицию и врачей.
Суд приговорил: признать Казанцеву Тамару виновной в убийстве заведомо несовершеннолетнего лица, совершенном с особой жестокостью, с использованием беспомощного состояния. Назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности", - вынес приговор судья Бекзат Шалгимбаев.
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