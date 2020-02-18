Система Orphus

К 20 годам лишения свободы приговорили женщину за убийство трёхлетней дочери соседей в Сатпаеве

17.02.2020, 19:36 7372
К 20 годам лишения свободы приговорили женщину за убийство трёхлетней дочери соседей в Сатпаеве
Сатпаев. 17 февраля. Kazakhstan Today - 20 лет проведет в колонии убившая соседского ребенка 34-летняя женщина из села Весовая близ города Сатпаева, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает портал "Патриот Караганды", мотивом убийства стали упавшие с телевизора антенна и DVD-плеер. 
 
Напомним, 27 ноября 2019 года Тамара Казанцева, находясь в своей квартире, кухонным ножом совершила убийство трехлетней девочки, которую в этот день отец ребенка оставил у нее для присмотра. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла ребенку удары ножом в различные части тела, включая шею.
 
43-летний сожитель, находившийся в квартире в момент убийства ребенка, вызвал полицию и врачей.
 

Суд приговорил: признать Казанцеву Тамару виновной в убийстве заведомо несовершеннолетнего лица, совершенном с особой жестокостью, с использованием беспомощного состояния. Назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности", - вынес приговор судья Бекзат Шалгимбаев.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая