К 9 годам лишения свободы приговори школьницу из Актобе за убийство матери

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АКТОБЕ. 9 АВГУСТА - В Актобе специализированный суд по уголовным делам приговорил девушку к 9 годам лишения свободы за убийство своей матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает diapazon.kz, молодой человек школьницы, который стал соучастником преступления, осужден на 15 лет.
Из приговора суда следует, что 18-летний юноша в квартире своей девушки поругался с ее матерью из-за того, что, по ее мнению, неправильно прибил крючки для вешалки. У женщины в руке был нож, в ходе борьбы молодой человек схватил эту руку, вывернул лезвие и ударил в грудь. На этом не остановился, продолжил душить женщину, повалил ее на пол. Далее к нему на помощь поспешила девушка, она вытащила нож из тела матери и ударила ее им несколько раз", - информирует издание.
Тело женщины почти 5 дней пролежало на балконе, ее дочь со своим человеком обрабатывали его уксусом и содой, чтобы не было трупного запаха, такой лайфхак они нашли в Сети.
Напомним, в начале мая стало известно, что в Актобе 16-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери.