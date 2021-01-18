Карагандинец украл дорожный знак

Караганда. 17 января. Kazakhstan Today - В Юго-Восточный отдел полиции Караганды поступило сообщение из одного ТОО о том, что неизвестный похитил дорожный стробоскоп с солнечными панелями, смонтированный вдоль дороги в качестве предупреждающего дорожного знака, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , ущерб составил 130 тысяч тенге.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража).

14 января полицейские задержали 30-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято. Ведется расследование.

13 января житель Алматы пытался ломом вскрыть терминал в одном из сельских магазинов Алматинской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства