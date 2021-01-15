Алматинец пытался ломом вскрыть терминал

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - Житель Алматы пытался ломом вскрыть терминал в одном из сельских магазинов Алматинской области, передает Kazakhstan Today.



Как сообщает Polisia.kz, ночью 13 января участковому инспектору Алмазу Жакипбекову, обслуживающему Тургеньский сельский округ Енбекшиказахского района, поступило сообщение о попытке кражи из терминала в сельском магазине села Тургень.



Звонившая женщина отметила, что злоумышленник, убегая, сел в такси. Участковый инспектор в течение 20 минут, задержал подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Алматы. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 188 УК РК.



Задержанный признался в попытке кражи. Он рассказал, что разбив стекло, проник в магазин и ломом пытался вскрыть терминал, когда его вспугнула хозяйка магазина, выбежавшая на шум. Убегая, мужчина выбросил лом и уехал на вызванном заранее такси, в котором его уже через несколько минут задержала полиция.



В ходе следствия он будет проверен на причастность к аналогичным нераскрытым преступлениям, совершенным на территории региона.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства