25.11.2023, 16:34 26236
Казахстанских паломников обманули с визами: руководителя турфирмы арестовали
Руководитель ТОО "Zam Zam Qazaqstan" изобличен в незаконной организации хаджа в Саудовскую Аравию
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере организации паломнического туризма, сообщает пресс-служба министерства.
По результатам следственно-оперативных мероприятий руководитель туристической компании ТОО "Zam Zam Qazaqstan" изобличен в незаконной организации хаджа в Саудовскую Аравию.
Был создан сайт, схожий с официальным сайтом государственного органа Королевства Саудовской Аравии, якобы подтверждающий легальность выдаваемой паломникам визы на совершение хаджа.
22 ноября с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
В сентябре сообщалось, что обманутые туристической фирмой, которая организовывала хадж в Мекку, паломники требуют привлечь к ответственности казахстанских звезд, рекламировавших турфирму.
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25.11.2023, 09:35 34041
Павлодарка облила кошку уксусом
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Павлодар. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из домов Павлодара по записям с видеокамер увидели жестокое обращение с животным. Инцидент произошел 23 ноября в подъезде. На записи женщина разливает уксус на лестничной площадке подъезда, а потом льет его на кошку, сообщает Pavlodarnews.kz.
Тревогу забили соседи. Кошка находится в ветеринарной клинике, животное в тяжелом состоянии.
Полицейские начали досудебное расследование по статье 316 УК (Жестокое обращение с животными). Женщине грозит штраф 120 МРП - 414 тысяч тенге, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам до 120 часов, либо арест до 30 суток.
Ранее сообщалось, что жителю Мангистауской области грозит уголовное наказание за убийство собаки.
Жителя Шымкента привлекли к ответственности за жестокое обращение с лошадью на сундет тое.
24.11.2023, 21:02 50106
В Талдыкоргане женщина пыталась избежать ареста, подделав медицинскую справку
В ходе встречной прокурорской проверки выяснилось, что она ввела суд в заблуждение
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Талдыкорган. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением Талдыкорганского административного суда от 23 ноября 2023 года гражданка У., управлявшая авто в состоянии алкогольного опьянения, привлечена к административной ответственности лишь в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Жетысуской области.
Однако санкция статьи предусматривает административный арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет. Но суд не применил к гражданке У. административный арест. Женщина предоставила медицинскую справку о беременности, что исключает применение административного ареста.
В ходе встречной прокурорской проверки выяснилось, что женщина ввела суд в заблуждение, предоставив фиктивный медицинский документ.
По факту подделки официального документа для принятия процессуального решения материалы направлены в управления полиции Талдыкоргана.
23.11.2023, 18:35 93966
В Жамбылской области задержаны организаторы канала незаконной миграции
В настоящее время проводятся следственные действия
Фото: gov.kz
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Тараз. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области задержаны трое организаторов канала незаконной миграции, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Взяты под стражу три организатора, переправивших из Кыргызской Республики 20 граждан Южной Азии в обход установленных пунктов пропуска государственной границы", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что в настоящее время проводятся следственные действия.
Также в прокуратуре отметили, что за последние полгода участились случаи незаконного пересечения гражданами Южной Азии государственной границы Республики Казахстан со стороны Кыргызской Республики.
Ранее канал нелегальной миграции из Южной Азии перекрыл КНБ.
23.11.2023, 16:09 99546
В Северном Казахстане охотники незаконно застрелили три косули
Охотники имели разрешение на отстрел только одного животного
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Петропавловск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области охотники отстрелили четырех косуль, имея лицензию только на одну, сообщили в департаменте полиции региона.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" сотрудники полиции района Магжана Жумабаева обнаружили в лесу шестерых охотников, которые преследовали взрослую косулю-подранка.
Трое были вооружены, при этом только у одного из них имелось разрешение на отстрел 1 головы сеголетки. Позднее в сарае дома другого участника охоты полицейские обнаружили еще 3 туши животных", - сказано в сообщении полиции.
У браконьеров изъято 4 туши косуль, 5 единиц охотничьего оружия.
Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Незаконная охота".
В настоящее время в совершении преступления подозреваются два 37-летних жителя района, оба они заключены под стражу. Также решается вопрос о привлечении еще одного сельчанина 62 лет", - сообщил начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов.
23.11.2023, 12:22 110346
Жестокое избиение подростка в Экибастузе: личности несовершеннолетних установлены
В отношении родителей несовершеннолетнего и других правонарушителей возбуждено административное производство
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Павлодарской области, после того как в Сети распространилось видео с жестоким избиением подростка, провела проверку и установила личности несовершеннолетних, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Факт имел место 6 ноября текущего года, личности несовершеннолетних установлены. Конфликт произошел между несовершеннолетними 2009 и 2008 года рождения. В отношении родителей несовершеннолетнего и других правонарушителей возбуждено административное производство", - проинформировали в департаменте.
Кроме того, проведен совет профилактики по месту учебы несовершеннолетних.
Материалы по данному факту направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Экибастуза. Несовершеннолетние поставлены на внутришкольный учет, а также на учет в органах внутренних дел", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
23.11.2023, 11:38 113486
АФМ выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге при строительстве крупных объектов
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге при строительстве крупных объектов, сообщает пресс-служба АФМ РК.
При содействии РГП "Госэкспертиза" удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны на 1,9 млрд тенге. Здесь разработчики завысили цены на электрические шкафы. В другом случае в Астане скорректирована стоимость строительства магистрального обводного канализационного коллектора на 5,3 млрд тенге из-за завышения цены на трубу", - проинформировали в пресс-службе.
Также при обустройстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры в поселке Солнечный в Петропавловске пресечен факт завышения стоимости электрических подстанций в 4 раза. В результате сэкономлено 2,3 млрд тенге бюджетных средств.
Подчеркивается, что в настоящее время с областными акиматами проводится работа по снижению государственных расходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге.
В Караганде по проекту строительства сооружения по очистке промышленных стоков и поверхностных сточных вод только по трем видам оборудования стоимость была завышена на 541 млн тенге. Отметим, что в целом только за два месяца работы по 8 проектам снижены бюджетные расходы на 10 млрд тенге", - добавили в АФМ.
Ранее сообщалось, что нарушения в госзакупках на 194 млрд тенге выявил госаудит с начала года.
23.11.2023, 11:14 114706
Жителям Жамбылской области предлагали строить дома близ химпредприятия
Фото: gov.kz
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Тараз. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям города Жанатаса в Жамбылской области предлагали строить дома на участках, которые располагались в санитарной зоне химического предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В 2018 году в план детальной планировки развития города внесены изменения, предусматривающие предоставление местным жителям 61 участков для ИЖС. При разработке ПДП не получены согласования уполномоченных органов в области СЭС, ЧС и экологии. В результате эти участки вошли в санитарно-защитную зону предприятия, занимающегося переработкой нефтепродуктов", - проинформировали в прокуратуре.
Сообщается, что исследованием санитарно-эпидемиологических органов подтвердили расположение участков на местности с загрязненным воздухом.
В целях защиты прав и здоровья граждан (...) внесенные изменения в ПДП города Жанатаса отменены, в настоящее время местный исполнительный орган ориентирован на предоставление других земельных участков", - добавили в пресс-службе.
Ранее свыше 60 фактов бесконтрольной застройки близ Алматы выявила прокуратура.
23.11.2023, 10:01 111176
Из Латвии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
Он в группе лиц продал потерпевшему чужую квартиру
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Латвийской Республики для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества экстрадирован гражданин Казахстана, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В 2016 году подозреваемый в группе лиц реализовал потерпевшему не принадлежащую им квартиру. Тем самым нанесли ущерб покупателю в размере 12 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск и в последующем задержан на территории Латвии", - проинформировали в ведомстве.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.
За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее, в 2022 году "черные риелторы" убили и сожгли жителя Алматы с целью завладеть квартирой.
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