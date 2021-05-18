Казахстанских следователей направят в Грузию для выяснения обстоятельств гибели Асель Айтпаевой

Асель Айтпаева / фото предоставлено родственниками

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Следователей из Казахстана планируют направить в Грузию для расследования обстоятельств гибели гражданки РК Асель Айтпаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY

Председатель комитета административной полиции Мурат Баймукашев на брифинге в МВД рассказал о ходе следствия

В ближайшее время в соответствии с международным соглашением при координации Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел МВД РК направят в Грузию следственно-оперативную группу. Ее задача заключается в том, чтобы изучить все обстоятельства происшедшего и обменяться информацией с грузинской стороной по материалам досудебного расследования", - сказал Мурат Баймукашев.

Председатель комитета административной полиции напомнил, что накануне столичный департамент полиции начал досудебное расследование в отношении Мейрбекова. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, досудебное расследование продолжается.

Казахстанка Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки. Перед смертью она отправила шокирующую аудиозапись. На ней мужчина угрожает Асель расправой. На следующий день его задержали и предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса Грузии: "Изнасилование" и "Доведение до самоубийства".

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