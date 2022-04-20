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КНБ: по подозрению в шпионаже и госизмене задержана группа лиц

19.04.2022, 11:02 12186
КНБ: по подозрению в шпионаже и госизмене задержана группа лиц
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашении государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 175 (Государственная измена), статье 176 (Шпионаж) и части 3 статьи 185 (Незаконное собирание и разглашение государственных секретов) УК РК", - информирует пресс-служба КНБ РК.

 
Следственным судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Уголовные дела имеют гриф "Секретно", в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в ведомстве. 

Напомним, 25 марта 2022 года в городе Нур-Султане контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин РК А., планировавший покушение на президента РК и ряд высокопоставленных государственных служащих.
 

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Подозреваемые в создании финпирамиды вайнеры арестованы на 10 суток

20.04.2022, 12:01 2531
Подозреваемые в создании финпирамиды вайнеры арестованы на 10 суток
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - С санкции суда вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу на 10 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением следственного суда в отношении М. Туребаева и М. Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток", - говорится в сообщении горского суда Алматы.

 
В суде отметили, что следствие не представило материалы, дающие основания для санкционирования ареста на два месяца.
 
В случае сбора дополнительных доказательств и материалов по вменяемой статье следствие вправе обратиться с ходатайством о санкционировании продления срока содержания под стражей, добавили в пресс-службе. 

Как сообщалось ранее, трех казахстанских блогеров - Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды.  Вайнер Саидбаев  объявлен в розыск.
 

Ущерб на 6 миллиардов тенге нанесла государству группа обнальщиков

20.04.2022, 11:58 2981
Ущерб на 6 миллиардов тенге нанесла государству группа обнальщиков
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В столице осуждена группа обнальщиков, причинившая ущерб государству на 6 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Суд приговорил шестерых виновных к различным срокам лишения свободы. Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности", - проинформировали в пресс-службе агентства.

 
По данным АФМ РК, в обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.
 

Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным департаментом АФМ", - добавили в пресс-службе.

 

Угрозами поджога группа вымогателей вынуждала бизнесмена платить им деньги в Актюбинской области

20.04.2022, 11:36 2486
АКТОБЕ. 20 АПРЕЛЯ - В Актюбинской области задержана группа вымогателей, которая угрозами поджога требовала от бизнесмена платить им деньги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
48-летний предприниматель обратился 12 апреля в дежурную часть департамента полиции Актюбинской области с заявлением о том, что неизвестные лица путем угрозы поджога его продуктового магазина вымогают у него деньги. По словам потерпевшего, подозреваемые требовали ежемесячно выплачивать им по 400 тысяч тенге.
 
При передаче денежных средств в сумме 100 тысяч тенге полиция задержала с поличным четверых подозреваемых. Ими оказались жители Актюбинской области. 

Задержанные дали признательные показания, денежные средства изъяты, информирует Polisia.kz.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Вымогательство". Двое подозреваемых водворены в ИВС города Актобе. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.
 

Более двух килограммов героина изъято у наркодилеров в Павлодаре

20.04.2022, 10:09 4971
ПАВЛОДАР. 20 АПРЕЛЯ - В Павлодаре пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся распространением синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Павлодаре задержан наркосбытчик героина, который поставлял наркотики из Нур-Султана в города Павлодар и Экибастуз.
 
По информации департамента полиции региона, он оставлял наркотики в тайниках на территории городов для расфасовки и дальнейшего сбыта. Дальнейший сбыт проводили остальные участники преступной группы путем закладок.
 

Все подозреваемые арестованы. Общий вес изъятых наркотиков составил более 2 килограммов",- говорится в сообщении ведомства.

 
Также в полиции рассказали, что в результате проведенного мониторинга интернет-пространства выявлены и заблокированы 10 сайтов и других ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ.
 
Всего спецподразделениями по противодействию наркопреступности на территории Павлодарской области выявлено 93 наркоправонарушения. Из незаконного оборота изъято более 24 килограммов различных наркотических веществ.
 

В Алматы четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу

20.04.2022, 08:34 5416
В Алматы четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - В Алматы четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды.
 

Речь идет об участниках товарищества MUDARABAН CAPITAL - гр. Ш. и гр. Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован "залог", а также гр. М. и гр. К., находившиеся на период досудебного расследования под домашним арестом. Напомним, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении департамента полиции города Алматы по статье 217, часть 3, УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.

 
По данным полиции "установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "MUDARABAН CAPITAL".
 

В Алматы задержали сотрудника районного суда № 2

19.04.2022, 19:35 16951
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - 18 апреля Антикоррупционной службой по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и противодействия коррупции Верховного суда РК задержан сотрудник районного суда № 2 Ауэзовского района Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Государственный служащий подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.
 
На сегодняшний день органом досудебного расследования проводятся следственные мероприятия.
 
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
 

Рассылавший письма о минировании лжетеррорист задержан в Костанайской области

19.04.2022, 18:26 16916
Рассылавший письма о минировании лжетеррорист задержан в Костанайской области
Фото: liter.kz
КОСТАНАЙ. 19 АПРЕЛЯ - В городе Житикара Костанайской области задержан лжетеррорист, рассылавший письма о минировании торговых центров и аэропортов в Нур-Султане и Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями задержан гражданин РК Т. 1986 г.р., житель г. Житикара Костанайской области, работающий специалистом IT-технологий в одной из организаций города", - сообщили в антитеррористическом центре РК.

 
По данным ведомства, используя свои знания в IT-сфере и различные технические средства, мужчина осуществил рассылку писем в адрес 11 крупных объектов Нур-Султана и Алматы.
 
Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления из хулиганских побуждений, взят под стражу.
 
Лжетеррористу грозит наказание по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
 
Напомним, на прошлой неделе в ряде городов Казахстана на электронные адреса банков и торговых центров нескольких казахстанских городов, в том числе Алматы и Нур-Султана, поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Службы оперативного реагирования с применением служебных собак и спецтехники обеспечили эвакуацию людей, после чего проверили объекты на наличие подозрительных предметов. В ходе проведения осмотров информация о минировании не подтвердилась.
 

МВД предупреждает о новых уловках мошенников

19.04.2022, 17:54 18841
МВД предупреждает о новых уловках мошенников
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министерство внутренних дел РК сообщает об участившихся случаях мошеннических звонков под видом сотрудников полиции и других правоохранительных органов с использованием подменных номеров, схожих с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мошенники, представляясь дознавателями или следователями, сообщают, что по факту якобы оформленного онлайн-кредита в отделение полиции обратились родственники или знакомые граждан. Для уточнения данных преступники предлагают гражданам сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию - Ф.И.О., ИИН и т.д. Известны случаи, когда граждане под давлением мошеннических манипуляций устанавливали на свои устройства приложения, предназначенные для удаленного доступа. Все эти действия направлены преступниками на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денег либо оформление кредита", - сообщили на сайте ведомства.

 
В министерстве также рассказали, как не стать жертвой мошенников.
 

Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные. Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись - сотрудниками банков, их служб безопасности, правоохранительных органов и т.д. - персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка", - предупредили в МВД.

 
Также в ведомстве порекомендовали для защиты банковских счетов придерживаться элементарных мер безопасности: регулярно менять пароли, которые должны быть сложными, и подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д. 
 

Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства", - подчеркнули в МВД.

 
В ведомстве также отметили, что по ряду причин, в том числе из-за трансграничности, раскрыть и расследовать интернет-мошенничество не всегда удается быстро и просто. 
 

Как правило, при совершении таких преступлений используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц, а также подложные абонентские номера. Для обналичивания похищенных денежных средств используются подставные лица", - уточнили в ведомстве.

 

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