КНБ: по подозрению в шпионаже и госизмене задержана группа лиц

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КОСТАНАЙ. 19 АПРЕЛЯ - В городе Житикара Костанайской области задержан лжетеррорист, рассылавший письма о минировании торговых центров и аэропортов в Нур-Султане и Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями задержан гражданин РК Т. 1986 г.р., житель г. Житикара Костанайской области, работающий специалистом IT-технологий в одной из организаций города", - сообщили в антитеррористическом центре РК.
По данным ведомства, используя свои знания в IT-сфере и различные технические средства, мужчина осуществил рассылку писем в адрес 11 крупных объектов Нур-Султана и Алматы.
Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления из хулиганских побуждений, взят под стражу.
Лжетеррористу грозит наказание по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Напомним, на прошлой неделе в ряде городов Казахстана на электронные адреса банков и торговых центров нескольких казахстанских городов, в том числе Алматы и Нур-Султана, поступили
сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Службы оперативного реагирования с применением служебных собак и спецтехники обеспечили эвакуацию людей, после чего проверили объекты на наличие подозрительных предметов. В ходе проведения осмотров информация о минировании не подтвердилась.