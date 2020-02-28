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КНБ пресек канал незаконного вывоза соколов-балобанов на Ближний Восток

27.02.2020, 16:48 10828
Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности провел на территории Шымкента, Мангистауской, Жамбылской и Туркестанской областей оперативно-розыскные мероприятия и пресек незаконную деятельность ряда транснациональных группировок, передает Kazakhstan Today. 
 

Подозреваемые продолжительное время занимались нелегальным отловом краснокнижных соколов-балобанов для их последующего контрабандного вывоза через казахстанско-узбекскую и казахстанско-кыргызскую границы в страны Ближнего Востока. По расчетам специалистов, нанесенный ущерб государству от незаконной деятельности указанных преступных групп оценивается в несколько миллиардов тенге. В отношении организаторов и участников заведены уголовные дела. Следственные мероприятия продолжаются", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

 
 

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