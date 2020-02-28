КНБ пресек канал незаконного вывоза соколов-балобанов на Ближний Восток

Подозреваемые продолжительное время занимались нелегальным отловом краснокнижных соколов-балобанов для их последующего контрабандного вывоза через казахстанско-узбекскую и казахстанско-кыргызскую границы в страны Ближнего Востока. По расчетам специалистов, нанесенный ущерб государству от незаконной деятельности указанных преступных групп оценивается в несколько миллиардов тенге. В отношении организаторов и участников заведены уголовные дела. Следственные мероприятия продолжаются", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, недавно сотрудник Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев был осужден за вывоз и пересылку в Объединенные Арабские Эмираты редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц.
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