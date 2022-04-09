Контрабанду китайских товаров на 585 миллионов тенге выявили в Алматы

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АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Два безработных жителя Алматы, 47 и 32 лет, 5 января в период чрезвычайного происшествия, совершили кражу из магазина Sulpak, похитив три телевизора общей стоимостью 4 млн 752 тысячи тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Позднее один из подсудимых вынес из этого торгового центра два принтера стоимостью 56 тысяч тенге, стереоколонку, два саундбара стоимостью 313 тысяч тенге, четыре ноутбука на сумму 800 тысяч тенге, клавиатуру стоимостью 37 тысяч тенге, фотообъектив и сумку для фотоаппарата стоимостью 268 тысяч тенге, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.

Действия одного из подсудимых квалифицированы по статье 188, часть 3, пункты 1, 3, УК "Кража, совершенная в крупном размере неоднократно с незаконным проникновением в служебное помещение", а другого по статье 188, часть 4, пункт 3, УК "Кража, совершенная в особо крупном размере", как кражу, совершенную неоднократно путем незаконного проникновения в крупном и особо крупном размере.

Свои действия подсудимые объяснили тем, что, увидев, как люди выносят из магазина товар, поддались этому соблазну.

Осужденному, получившему наказание по статье 188, часть 3, пункты 1, 3, определено ограничение свободы сроком на два года и шесть месяцев с учетом признания вины, раскаяния и возмещения ущерба.

Второму, осужденному по статье 188, часть 4, пункт 3, УК, назначено пять лет и шесть месяцев условно, поскольку он признал вину, раскаялся, ущерб возместил.

Приговор вступил в законную силу.