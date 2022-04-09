Контрабанду китайских товаров на 585 миллионов тенге выявили в Алматы

АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Департаментом Агенства по финансовому мониторингу по Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы АФМ, досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО "Group of the Companies TDA" по факту экономической контрабанды, предусмотренной статьей 234 УК РК (Экономическая контрабанда).
Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО. Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, - более 125 млн тенге", - рассказали в АФМ.
31 марта текущего года специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что на границе с Кыргызстаном задержали шесть фур с поддельными документами на товар.