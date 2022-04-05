На границе с Кыргызстаном задержали шесть фур с поддельными документами на товар

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В ходе проведения тематической налоговой проверки в отношении шести грузовых автотранспортных средств, следующих из Кыргызской Республики, установлено, что компания, указанная в документах в качестве получателя Республики Казахстан, не имеет никакого отношения к импорту указанных товаров", - рассказали в пресс-службе КГД РК.
В ведомстве сообщили, что руководитель компании представил заявление о непричастности к импорту, в связи с чем материалы по данному делу будут направлены в суд в целях обращения товаров в доход государства.
Как пояснили в Комитете государственных доходов, схема ввоза товаров в адрес лиц, непричастных к импорту, используется для уклонения от уплаты НДС на импорт.
В целях сокращения теневого товарооборота во взаимной торговле с Кыргызской Республикой проведен ряд рабочих встреч.
Данный вопрос также рассмотрен в ходе заседания Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Казахстан и Кыргызской Республики, прошедшей 15-16 февраля 2022 года в Алматы.
По результатам Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики взяла на себя обязательства по обеспечению с 16 февраля наличия у экспортеров электронных счетов-фактур (ЭСФ) на перевозимый товар при экспорте в страны ЕАЭС", - рассказали в комитете.
Однако, как отмечают налоговики, факты перемещения товаров без ЭСФ продолжаются.
К примеру, только с 27 по 31 марта из 345 грузовых машин, перевозящих товары народного потребления китайского производства, 268 (78%) проследовали без ЭСФ. В остальных случаях ЭСФ оформлены не на весь товар", - добавили в КГД.
Как сообщалось ранее, с начала текущего года зафиксирован рост китайского импорта в Кыргызстан в пять раз, рост импорта из Кыргызстана в Казахстан - в 2,5 раза.