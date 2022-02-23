Система Orphus

Минфин: расхождения таможенной статистики между РК и Китаем составляют $5,7 млрд

22.02.2022, 12:15 21576
Минфин: расхождения таможенной статистики между РК и Китаем составляют $5,7 млрд
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ – Расхождения таможенной статистики между Республикой Казахстан и Китаем составляют $5,7 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства озвучил проблемы, решение которых позволит улучшить процессы администрирования.
 
Первое - недостоверное декларирование и занижение стоимости при импорте товаров. Расхождения данных таможенной статистики между Казахстаном и Китаем, со слов министра, составляют $5,7 млрд. 
 
Он отметил, что основными причинами расхождений статистики Казахстана с Китаем являются: 
 
  • методологические особенности формирования статистики; 
  • часть транзита китайских товаров через РК в статистике КНР отражается как экспорт в РК. Это подтверждается положительными расхождениями отдельных стран ЕАЭС; 
  • заинтересованность китайских товаропроизводителей в завышении экспортной цены для получения субсидий и возврата НДС; 
  • недостоверное декларирование и занижение таможенной стоимости казахстанскими импортерами; 
  • почтовые перевозки и товары, реализуемые через МЦПС "Хоргос", не учитываются в нашей статистике. 
 
В данном случае вышеуказанное расхождение в $5,7 млрд имеет следующую структуру: 
 
  •  $0,3 млрд связано с методологическими аспектами; 
  •  $2,6 млрд связано с транзитом товаров КНР через РК; 
  •  $2,8 млрд – недостоверное декларирование. 
 
Основные товарные группы: одежда, обувь, игрушки. 
 
В целом при недостоверном декларировании на вышеуказанные $2,8 млрд предполагаемые потери республиканского бюджета оцениваются в 150 млрд тенге, отметили в пресс-службе правительства.
 
Второе - в связи с усилением администрирования на границе с КНР наблюдается переток импорта товаров из Китая в Кыргызстан. 
 
По словам главы Минфина, с начала текущего года зафиксирован рост китайского импорта в Кыргызстан в пять раз, рост импорта из Кыргызстана в Казахстан - в 2,5 раза.
 
Кроме того, отметил спикер,сейчас на границе с КНР ожидают смягчения администрирования около 900 автотранспортных средств, а на складах временного хранения – 1200. С начала года поступления таможенных платежей и налогов по приграничным постам снижены на 23%, а объем – на 26%. 
 
Третье - "Фирмы-однодневки", число которых по итогам 2021 года составляет более 20% от общего числа импортеров из КНР. 
 
Четвертое - выписка фиктивных электронных счетов-фактур на этапах последующей реализации. 
 
Выявлены более 8 тыс. компаний с суммой оборота более 6 трлн тенге. Принимаются оперативные меры. 
 
В своем выступлении Жамаубаев также отметил, что с этого года полностью завершена централизация таможенных функций в части контроля и выпуска деклараций на товары.
 

При комитете госдоходов созданы "Центр электронного декларирования" и "Ситуационный центр". Это позволило осуществлять мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска с подключением всех технических средств и принятием централизованных решений по мерам контроля. С начала работы данных центров выявлено более 28 тысяч нарушений, дополнительно взыскано в бюджет 23 млрд тенге", - рассказал он. 

 
Вместе с тем актуализированы стоимостные индикаторы по более чем 5 тыс. товарным позициям, в том числе 767 унифицированы на уровне ЕАЭС. Работа по расширению данного перечня продолжается. 
 
Оператором со стороны государства по ввозу товаров народного потребления из Китая определен KTZ Express. Также эта компания будет организатором перевозок товаров внутри пункта пропуска "Нур Жолы". Данная схема движения на пункте пропуска определена.
 

Он послужит своего рода бенчмарком для других импортеров. При этом сохранится здоровая конкуренция и исключается монополизация рынка. В целях обеспечения равных условий и достоверного декларирования на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа и встречи с участниками внешнеэкономической деятельности. Завершаются проверки в отношении уполномоченных экономических операторов и других крупных импортеров из КНР. По завершении будут приняты соответствующие меры", - пояснил министр финансов. 

 
Кроме того, спикер рассказал, что в целях защиты экономической безопасности проводятся выборочные налоговые проверки посредством системы управления рисками в отношении субъектов, осуществляющих перевозки товаров из Кыргызской Республики.
 
По результатам проверок нарушения подтверждаются более чем в 90% случаев. С этого года проверено 538 автотранспортных средств, из которых по 506 выявлен незаявленный китайский товар. 
 

На недавней встрече с коллегами из Кыргызстана и России в городе Алматы достигнута договоренность вести контроль путем обмена электронными счетами-фактурами и сопроводительными накладными на товары. Таким образом, возникшие в начале текущего года на границе с КНР проблемы планомерно решаются", - отметил министр. 

 
Что касается цифровизации таможенного администрирования, прежде всего продолжается работа по совершенствованию информационных систем АСТАНА-1 и Е-окно.
 

Сегодня 100% таможенных деклараций представляются дистанционно. Выпущено свыше 4 млн таможенных деклараций, из которых 82% – автоматически за одну минуту. Время выдачи документов сокращено в два раза. Теперь при таможенной очистке их можно получать дистанционно", - сказал Жамаубаев. 

 
На сегодня зарегистрировано порядка 5 тыс. пользователей и реализовано 15 интеграций с госорганами. Функционирует система прослеживаемости товаров на основе электронных счетов-фактур, которая позволяет проводить налоговый контроль по всей цепочке реализации от импорта до конечного потребителя. 
 
Теперь НДС, недоплаченный при импорте за счет занижения стоимости товаров, доначисляется с наценки на последующих этапах реализации. 
 
Внедрение системы прослеживаемости позволило в 1,5 раза увеличить поступления по НДС, а также повлияло на снижение доли теневой экономики до 20,2% в 2020 году. Для контроля маршрута перемещения товаров будут применяться навигационные пломбы.
 

новости по теме

Токаев в ходе встречи совета иностранных инвесторов заострил внимание на ряде актуальных задач

22.02.2022, 21:06 9856
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Под председательством главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялась внеочередная встреча совета иностранных инвесторов при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники встречи высказали ряд предложений по улучшению инвестиционной привлекательности страны, уделив особое внимание укреплению человеческого потенциала и внедрению стандартов экологического, социального и корпоративного управления в экономике и инвестиционной политике, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Открывая мероприятие, глава государства акцентировал внимание на трагических "январских событиях", отметив, что благодаря своевременным и решительным мерам ситуация в стране полностью стабилизировалась.
 
Касым-Жомарт Токаев сообщил о продолжении расследования, осуществляемого в строгом соответствии с международными принципами. Вместе с тем президент отметил, что "январские события" создали инвесторам определенную степень неопределенности.
 

Как президент страны хочу заверить, что политика "открытых дверей" для иностранных инвестиций остается нашим стратегическим приоритетом. Государство будет в полной мере выполнять обязательства и гарантии перед партнерами и инвесторами. Январский кризис никак не повлиял на нашу приверженность рыночной экономике, верховенству закона, соблюдению международных и внутренних обязательств. Напротив, это стало импульсом к дальнейшему совершенствованию", - сказал он.

 
Глава государства поделился с инвесторами планами по дальнейшей трансформации страны. Он заявил, что верховенство закона и его равное применение ко всем без исключения лягут в основу нового курса.
 

Отныне главной задачей экономических реформ являются не абстрактные цифры роста ВВП и позиции в мировых рейтингах, а повышение доходов и уровня жизни нашего народа. Конечно, эта цель недостижима без формирования нового класса предпринимателей, а также притока высококачественных инвестиций. Наше обещание народу и честному бизнесу покончить с фаворитизмом, особыми интересами и привилегиями элиты, коррупцией и олигополиями будет выполнено в полной мере", - заявил лидер Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что все международные рейтинговые агентства стабильно подтверждают инвестиционную надежность страны. По его мнению, события января, несмотря на свою трагичность, показали запас прочности политической и экономической системы страны.
 

Уверен, что скорое официальное обнародование всех данных убедительно докажет, что наши действия были абсолютно оправданны и направлены исключительно на сохранение целостности страны, защиту жизни и имущества наших граждан и бизнеса. Считаю, что для вас - друзей нашей страны, долгое время работающих в Казахстане, это вполне очевидно. Правда о подоплеке событий и реальной картине тех дней крайне важна", - сказал глава государства.

 
Обращаясь к членам совета, президент отметил, что их рекомендации стали бы большой поддержкой Казахстану и курсу осуществляемых реформ.
 

Считаю, что в подлинном реформировании страны, появлении в ней большей экономической свободы вы заинтересованы не меньше, чем отечественные предприниматели. Поэтому предлагаю вам принять самое деятельное участие в трансформации и обновлении экономической жизни страны. Совместно выстраивая новые, более справедливые и эффективные правила игры, прозрачное и стабильное регулирование, мы сможем создать действительно привлекательный инвестиционный климат. Это в наших обоюдных интересах", - полагает Касым-Жомарт Токаев.

 
Лидер Казахстана назвал развитие конкуренции, искоренение коррупции, построение эффективного государственного управления и взращивание качественного человеческого капитала обязательной составляющей для достижения этих целей. Исходя из этого, он заострил внимание на ряде актуальных задач.
 
В частности, глава государства отметил, что базисом построения сильной экономики и достойного бизнес-климата является справедливая и беспристрастная судебная система. По его убеждению, именно она должна стать основным гарантом соблюдения законных интересов и прав инвесторов. В контексте разрешения инвестиционных споров Президент призвал в полной мере задействовать потенциал независимого суда МФЦА и Международного арбитражного центра.
 
Другим важным приоритетом нового курса Касым-Жомарт Токаев считает развитие честной конкуренции.
 

Историческое доминирование олигополий в ключевых секторах экономики сдерживает развитие рынков и отраслей. Данную ситуацию мы решительно меняем и с законодательной, и с практической точек зрения. Подписанный в текущем году закон по вопросам развития конкуренции предусматривает важные инициативы. Это равный доступ субъектов рынка к ограниченным ресурсам, снижение барьеров входа на рынки и исключение отрицательного влияния монополий на смежные рынки. Идет капитальная реконструкция деятельности фонда "Самрук-Казына". Компании, получившие подряды за счет административного ресурса, лишаются своих привилегий и контрактов. Пакет инвестиционных проектов Фонда составляет около 3,5 трлн тенге. Теперь все проекты будут реализованы прозрачно, с привлечением международных компаний на конкурсной основе. Если это не происходит на самом деле, просьба сигнализировать мне напрямую, поскольку это очень важный момент в моей деятельности как президента", - подчеркнул он.

 
Глава государства заявил, что начавшаяся борьба с монополиями и искусственными барьерами вхождения на рынки представляет возможности для инвесторов диверсифицировать свое участие в экономике страны.
 

В настоящее время порядка 35% прямых иностранных инвестиций приходится на горнодобывающий сектор. При этом упускаются значительные возможности в реализации потенциала таких конкурентоспособных секторов, как агропромышленный комплекс, туризм, обрабатывающая промышленность и транспорт. Здесь преимущества налицо: это огромные потребительские рынки Евразийского экономического союза и Китая. Приглашаю к активному участию в развитии данных отраслей", - сказал президент.

 
В данном контексте глава государства отметил свои недавние визиты в КНР и Российскую Федерацию. 
 

Состоялись очень продуктивные переговоры с руководителями соответствующих государств. Все мои переговоры были в основном акцентированы на развитии именно торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Перспективы большие, еще раз подтверждаю", - заявил он.

 
Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание инвесторов на потенциале нашей страны в транспортно-логистической сфере, отметив, что 83% наземных транзитных перевозок по коридору Китай - Европа проходит через Казахстан.
 

Будет реализован крупномасштабный железнодорожный проект Достык - Мойынты. Это позволит увеличить пропускную способность еще в 5 раз. Новая ветка железной дороги Дарбаза - Мактарал активизирует развитие транзитных перевозок из России в Центральную Азию. Планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Туркестан - Шымкент - Ташкент", - сообщил он.

 
Лидер Казахстана остановился и на перспективах реализации инвестиционных проектов по развитию атомной энергетики, зеленого водорода, цифровизации на принципах экологического, социального и корпоративного управления. Кроме того, он подчеркнул важность продолжения работы по реформированию квазигосударственного сектора, включая приватизацию и IPO государственных предприятий и холдингов.
 
Вместе с тем глава государства высказался по вопросу эффективности реализации инвестиционных проектов.
 

Мы знаем, что сегодня на всех этапах привлечения инвестиций продолжают преобладать формализм и длительные внутренние процессы согласования. В результате инвесторам приходится месяцами, а то и годами ожидать необходимые решения. Как следствие, они просто откладывают реализацию инвестиционных проектов или уходят в другие страны. Есть примеры, когда международные соглашения "застревают" в кабинетах госорганов, тем самым ратификация соглашений затягивается на многие годы. Это было в прошлом, и, я полагаю, это происходит и сейчас. При том, что в других странах аналогичные соглашения подписываются за пару месяцев. Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов. Прошу совет поработать с правительством по данному вопросу", - поручил президент.

 
Дополнительным механизмом для поддержки инвесторов Касым-Жомарт Токаев назвал трансформацию национальной компании KazakhExport, которая теперь сможет субсидировать кредиты зарубежным покупателям отечественной продукции, а также гарантировать экспортные сделки.
 
Отдельный блок в выступлении Касым-Жомарта Токаева был посвящен усилению работы по устранению административных барьеров, совершенствованию регуляторной и фискальной политик.
 

Подтверждаем - наше налоговое законодательство будет совершенствоваться. Основными постулатами станут принципы стабильности и простоты с учетом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса. В то же время я понимаю требования и просьбы инвесторов в отношении стабильности налогового режима. Задача, которая стоит перед правительством, - не увлекаться изменением налогового законодательства, подходить к этому вопросу абсолютно вдумчиво с тем, чтобы налоговый режим сохранял свою стабильность и предсказуемость", - считает казахстанский лидер.

 
Глава государства поручил правительству усовершенствовать подходы к внедрению стратегического инвестиционного соглашения, сделав этот документ более гибким и свободным. Он указал на необходимость создания качественной правовой среды для защиты инвестиций, поручив продолжить комплексную работу со странами-партнерами по заключению соглашений о взаимной защите и поощрению инвестиций.
 
В своей речи президент вновь высказался по поводу создания Общественного социального фонда "Казакстан халкына".
 

У некоторых иностранных инвесторов возникают вопросы по обязательности перечисления взносов в Фонд. Хочу отметить, взносы носят добровольный характер", - сказал он.

 
Подводя итоги рабочей встречи, Касым-Жомарт Токаев отметил, что наряду с осуществляемыми реформами в стране Совет также должен обновить подходы в своей деятельности.
 

Я готов деятельно помогать, принимать любые обоснованные решения. В целом, для меня работа по созданию благоприятного инвестиционного климата в Казахстане является абсолютно приоритетной. Я ожидаю больше инициатив и предложений со стороны членов Совета. Совет должен стать реальным и практическим инструментом взаимодействия, диверсификации экономики, повышения благополучия граждан", - сказал лидер Казахстана.

 
В завершение глава государства анонсировал повестку следующего 34-го пленарного заседания совета. Оно будет посвящено декарбонизации экономики и внедрению низкоуглеродных технологий.
 
По завершении выступления президент ответил на ряд актуальных вопросов иностранных инвесторов, касающихся их деятельности в нашей стране.
 

Как сдерживают цены на продукты питания в Акмолинской области

22.02.2022, 19:02 11461
Как сдерживают цены на продукты питания в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В управлении внтуренней политики Акмолинской области рассказали о мерах по обеспечению продовольственной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Одной из основных задач акмолинских властей является предотвращение повышения цен на социально значимые продукты питания. Для этих целей в регионе осещутсвляются мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности", - подчеркнули в УВП. 

 
По информации управления предпринимательства и туризма, с начала года индекс цен на социально-значимые товары по региону составил 1,6 процента, что не превышает среднереспубликанский показатель. 
 
По словам заместителя руководителя ведомства Жаслана Айдрахманова, проводится системная работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные продукты питания. 
 

Ведется ежедневный мониторинг цен в целях выявления фактов превышения торговой надбавки свыше 15%. Напоминаю, что к нарушителям могут быть применены меры ответственности в виде предупреждения, предусмотрены штрафные санкции. Анализ мониторинга осуществляется созданной по поручению главы государства комиссией при акимате, с участием руководителей предприятий по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров - это сельхозтоваропроизводители, перерабатывающая промышленность, предприниматели в сфере оптовой и розничной торговли. В результате налаживаются прямые поставки товаров в торговые сети, исключаются звенья непродуктивных посредников", - отметил спикер.

 
Стабильно осуществляются поставки и реализация товаров из регионального стабилизационного фонда в рамках заключенных договоров по "оборотной схеме" через четыре социальных магазина социально-предпринимательской корпорации. 
 
Всего в области сформирован запас товаров в объеме 5,9 тыс. тонн, в том числе: в стабфонде СПК - 791 тонна, в рамках форвардных договоров - 2,7 тыс. тонн, в рамках "оборотной схемы" - 2,5 тыс. тонн.
 
Из 19 видов социально значимых продовольственных товаров 12 видов производятся местными сельхозтоваропроизводителями. Это хлеб, мука, говядина, мясо кур, молоко, кефир, творог, масло сливочное, яйцо куриное, масло подсолнечное, морковь, картофель. Потребность в оставшихся товарах обеспечивается поставками из других регионов республики и стран ближнего зарубежья, подчеркнули в управлении. 
 

Казахстан и Иран договорились о создании совместных предприятий легкой промышленности

22.02.2022, 17:14 13776
Казахстан и Иран договорились о создании совместных предприятий легкой промышленности
Фото: primeminister.kz
ТЕГЕРАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Вопросы сотрудничества в области торговли, экономики и инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, банковского дела и другие обсудили Казахстан и Иран в Тегеране, на 17-м заседании казахстанско-иранской межправительственной комиссии, под сопредседательством вице-премьера, министра торговли и интеграции Бахыта Султанова и министра сельского хозяйства Ирана Сейеда Джавада Садати Неджада, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Казахстан предложил иранской стороне рассмотреть площадку специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" для создания производств с ориентиром на экспорт в Китай. Особый акцент был сделан на развитии промышленной кооперации двух стран. Была достигнута договоренность о создании на территории СЭЗ в южных регионах Казахстана совместных предприятий легкой промышленности, в том числе по производству ковров и другой продукции. Также иранская IDRO Group выразила готовность создать консорциум с казахстанскими компаниями для реализации инженерно-технических проектов", - сообщает пресс-служба главы правительства.

 
Казахстанская сторона также предложила Ирану создать казахстанско-иранский деловой совет, который позволит выстроить диалог между бизнесом двух стран, минуя межправительственные процессы. 
 

По нашим расчетам, в перспективе казахстанские компании готовы поставить на рынок Ирана 60 обработанных товаров различных отраслей на сумму 162,3 млн. долларов. Это продукция металлургической, пищевой, машиностроительной, химической, фармацевтической отраслей, а также строительные товары", - сообщил на заседании Султанов. 

 
Тегеран также обратился к казахстанской стороне с просьбой поддержать экспорт иранских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, таких как фрукты, овощи, сушеные орехи и др. на рынок Казахстана. 
 
Стороны также подтвердили свои намерения сотрудничать в горнодобывающей сфере. Речь идет возможности заключения долгосрочных контрактов на закупку железной руды и бокситов, а также развитии инженерно-технического сотрудничества и инвестировании в разведку и добычу полезных ископаемых. 
 
Большой блок вопросов был посвящен вопросам развития сотрудничества в области транспорта и логистики. Было принято решение привлечь дополнительные грузопотоки, установить выгодные тарифные условия по маршруту Казахстан-Туркменистан-Иран и проработать организацию транзитных контейнерных перевозок по маршруту из Индии и стран Персидского залива в Иран, Казахстан, Центральную Азию и Россию. А также принять меры по активизации движения контейнерных поездов по маршруту Китай-Иран-Турция и обратно через пограничные переходы Инчебурун и Сарахс.
 
В настоящее время ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. Полноформатное соглашение предусматривает отмену и/или снижение таможенных пошлин на не менее 80% товарной номенклатуры, что будет способствовать росту торговли между нашими странами. Следующее заседание совместной комиссии двух стран пройдет в 2023 году в Нур-Султане.
 

Снят запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови

22.02.2022, 13:45 19316
Снят запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - С 22 февраля 2022 года снят запрет на вывоз с территории Республики Казахстана картофеля и моркови. Принят приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года №43 "О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года № 376 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с данным приказом установлена квота на вывоз картофеля.
 
Напомним, по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, состоявшегося 28 января 2022 года, принято решение об отмене действующего запрета на вывоз картофеля и моркови с территории Республики Казахстан. При этом одновременно введены количественные ограничения на вывоз картофеля (код ТН ВЭД 070190) в размере 144,5 тысяч тонн и картофеля семенного (код ТН ВЭД 0701100000) в размере 57,5 тыс. тонн сроком до 1 мая текущего года, сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.
 

Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора

22.02.2022, 11:01 22941
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Быстрый рост нерегулируемого майнинга криптовалют может привести к сбоям на энергетических рынках и отвлечению ресурсов от электрификации других секторов, особенно на развивающихся рынках, считают эксперты рейтингового агентства Fitch, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рост мирового спроса на криптовалюты и высокодоходный майнинг в 2021 году создали экосистемы, которые уже потребляют примерно 0,4-1% мировой электроэнергии, отмечают в агентстве. При этом электроэнергия составляет до 90% затрат на добычу криптовалют, информирует ТАСС.
 

Хотя добыча многих криптовалют продвинулась вперед (по сравнению с первоначальными настольными установками) и теперь требует специализированного оборудования стоимостью в тысячи долларов на ферму, такие системы по-прежнему довольно быстро устанавливаются или перемещаются", - указывают аналитики.

 
Это продемонстрировало перемещение майнинга из Китая после запрета криптовалюты в 2021 году (на страну приходилось две трети мирового майнинга биткойна в 2020 году) в такие страны, как Россия, Казахстан, Канада и США. При этом в некоторых местах новые фермы вызвали перегрузку энергосетей и перебои в подаче электроэнергии, подчеркивают в Fitch. В свою очередь годовой спрос на электроэнергию только для биткойна (чья доля в криптоактивах составляет около 40%) сопоставим с потреблением электроэнергии в таких странах, как Норвегия и Швеция, подсчитали в Кембриджском центре альтернативных финансов (научно-исследовательский институт в рамках Кембриджской школы бизнеса).
 
Таким образом, из-за отсутствия прозрачности неконтролируемый рост спроса на энергию может нарушить работу самого сектора, так как отсутствие прозрачности затрудняет планирование инвестиций в расширение сетей и производство энергии, полагают в Fitch. Однако сценарий продолжительной экспансии маловероятен, поскольку мировые регуляторы все больше внимания уделяют криптовалютам из-за вероятности их использования в незаконных целях, а также из-за потенциального влияния на стабильность финансовых рынков, на энергетические рынки и вытекающие из этого экологические и социальные последствия.
 

Некоторые страны, такие как Китай, решили запретить майнинг и торговлю криптовалютами. Россия обсуждает аналогичные предложения. Многие другие планируют внедрить обширную нормативную базу для управления цифровыми активами, включая стандарты, требования по надзору и раскрытию информации", - поясняют аналитики.

 
В Fitch отмечают, что в перспективе рынки цифровых валют должны стать более предсказуемыми, а многие аспекты, в том числе методы майнинга, перейдут под контроль регулирующих органов. Так, помимо введения требований о снижении энергоемкости в целях майнинга, могут быть введены регистрационные нормы для центров обработки данных, а также условия по их расположению вблизи возобновляемых источников энергии с обильными запасами ресурсов.
 
Напомним, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. Премьер-министр Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 

В начале года стало известно, что плановая поставка электроэнергии в адрес майнеров приостановлена и возобновится после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. В компании подчеркнули, что основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC. 
 
25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. 
 
В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. А Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой. 
 
Ранее на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 
Согласно исследованиям, при майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год. Это равно объему углеродных выбросов таких стран, как Иордания или Шри-Ланка. 
 
В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты. 
 

Когда начнут контролировать мобильные платежи простых граждан РК

22.02.2022, 09:48 25586
Когда начнут контролировать мобильные платежи простых граждан РК
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В Комитете государственных доходов Республики Казахстан рассказали об этапах передачи банками второго уровня даных по мобильным переводам в разрезе по категориям физических лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации КГД РК, в рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории.
 
1-й этап. С 1 января 2022 года передаются сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам.
 
2-й этап. С 1 января 2023 года передаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.
 
3-й этап. С 1 января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.
 
4-й этап. С 1 января 2025 года передаются сведения по всем оставшимся категориям населения.
 
В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам 1 этапа.
 

Проект приказа не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов", - отметили в КГД.


В комитете рассказали, что Министерством финансов РК разработан проект приказа министра финансов «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности».

По информации КГД, к критерям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены следующие критерии: получение одним физическим лицом в течение трех последовательных календарных месяцев денежных средств на банковский счет от ста и более разных лиц. То есть под критерии подпадает физическое лицо, которое три месяца подряд ежемесячно получало денежные средства от ста различных лиц.
 

АЗРК выявило картельный сговор 44 газозаправочных станций

21.02.2022, 18:23 35711
АЗРК выявило картельный сговор 44 газозаправочных станций
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - По поручению главы государства от 5 января Агентство по защите и развитию конкуренции проводит расследования в отношении 193 розничных автомобильных газозаправочных станций, из них 89 - совместно с Генеральной прокуратурой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках проверки Генпрокуратуры Агентством установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 44 субъектов рынка, сообщает пресс-служба АЗРК.
 
Также в настоящее время, на основании представлений органов прокуратуры, территориальными антимонопольными департаментами по Шымкенту, Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областям возбуждены административные дела в отношении 32 субъектов рынка, материалы направлены в суд.
 
Территориальные антимонопольные департаменты по Северо - Казахстанской области и Нур-Султану передали материалы по 7 субъектам рынка в департамент экономических расследований для рассмотрения на признаки уголовного правонарушения.
 
По 2 субъектам рынка в Атырауской области в ближайшее время будут возбуждены административные дела.
 

Помимо этого, в случае поступления от органов прокуратуры актов надзора, будут возбуждены административные дела по другим расследованиям. По остальным субъектам рынка работа по установлению признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции продолжается", - сообщили в АЗРК.

 
Ранее сообщалось, что уголовное дело ведется в отношении доминирующей газосетевой организации в Атырауской области.
 

В АЗРК назвали причины роста цен на подсолнечное масло

21.02.2022, 12:57 34781
В АЗРК назвали причины роста цен на подсолнечное масло
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В период с 2017 года по октябрь 2020 года рост цен на подсолнечное масло не наблюдается, а с октября 2020 года по 2021 год его стоимость увеличилась в 1,7 раз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проведения анализа установлено, что производство подсолнечного масла осуществляют восемь основных крупных заводов (АО "Май", ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод", ТОО "Востоксельхозпродукт", ТОО "Промбаза-7", ТОО "Белес Агро", ТОО "Шымкен Май", ТОО "Арай", ТОО "Евразиян Фудс корпорэйшн"), которые расположены в шести регионах республики (Алматы, Шымкент, ВКО, ЗКО, Актюбинская область, Костанайская область). Оптовой реализацией подсолнечного масла в регионах республики занимаются 152 субъекта. Рынок подсолнечного масла является высококонцентрированным", - проинформировали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

 
Основными факторами роста цен на масло в АЗРК назвали:
 
  • рост закупочных цен на сырье вследствие сокращения у производителей запасов сырья урожая прошлого года;
  • ориентация цен на мировые;
  • неурожай в Казахстане и в мире;
  • увеличение стоимости закупа воды на 0,25 МРП;
  • импортозависимость.
 

Согласно балансу рынка подсолнечного масла за 2021 год, его производство по республике, с учетом экспортного объема, не покрывает потребность республики: импортная продукция на внутреннем рынке составляет более 30% (производство - 323 218 тонн, экспорт - 111 266,7 тонн, импорт - 101 444,4 тонн, реализация - 313 395,8 тонн)", - говорится в сообщении ведомства.

 
Основную долю из числа производителей по республике занимает АО "Евразиан фудс корпорейшн", АО "Май"; из числа оптовых поставщиков - ТОО "Прима дистрибьюшн".
 
Основные барьеры на данном товарном рынке:
 
- необходимость значительных финансовых вложений;
 
- нехватка (маслосемян подсолнечника) и увеличение стоимости сырья.
 

Развитие конкуренции на данном рынке сдерживается наличием административных барьеров. На основании данных анализа Агентство по защите и развитию конкуренции направило предложения в Министерство национальной экономики Республики Казахстан для включения мероприятий в Комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы", - добавили в пресс-службе.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов