Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у жителя Костанайской области

КОСТАНАЙ. 19 АПРЕЛЯ - 156 свертков синтетических наркотиков изъято у жителя Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, в начале апреля 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при проведении обыска квартиры в городе Лисаковске у 23-летнего мужчины в шортах обнаружено и изъято 10 свертков, обмотанных изоляционной лентой общим весом более 4 граммов, являющимся синтетическим психоактивным веществом.

Кроме того, в шкафу зальной комнаты обнаружен целлофановый пакет, в котором находились 146 свертков, обмотанных изоляционной лентой, общим весом более 100 граммов с таким же веществом. Таким образом, общий вес изъятых свертков составил 105 граммов синтетических психоактивных веществ, что относится к особо крупному размеру.

По словам сотрудника управления по противодействию наркопреступности Костанайской области Льва Квасенко, это самый крупный вес разового изъятия в этом году. Последний факт был в июле прошлого года, сообщает Alau.kz

По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по статье "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей", проводятся мероприятия по установлению каналов поставки запрещенных веществ и лиц возможно причастных незаконной деятельности.





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