Крупный канал поставки маковой соломы ликвидировали в ЗКО

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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан разработал проект постановления "Об утверждении комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы "Бала қорғау".





В 2022 году 719 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против их половой неприкосновенности (2020 год - 833, 2021 год - 920)", - сообщается в тексте документа.





Рост преступлений в отношении половой неприкосновенности наблюдается в Павлодарской на 57% (с 23 до 36), Актюбинской на 48% (с 21 до 31), Мангистауской на 9% (с 32 до 35), Северо-Казахстанской на 6% (с 31 до 33) областях и Алматы на 15% (с 46 до 53). Наибольшее количество преступлений против половой неприкосновенности отмечается в Алматинской (87), Карагандинской (70) и Туркестанской областях (63). Итого за 3 года совершено 2472 преступления против половой неприкосновенности. Вместе с тем, на учете органов внутренних дел состоит около 9 тысяч неблагополучных семей, в которых воспитывается более 12 тысяч детей.





При этом на сегодняшний день в сфере защиты детей от насилия наблюдаются следующие системные проблемы, требующие решения:





отсутствует сеть республиканских специализированных реабилитационных центров для детей, ставших жертвами, свидетелями насилия, а также детей, имеющих аутодеструктивное поведение;

отмечается недостаточная работа с неблагополучными семьями;

ослаблена работа социального педагога, ввиду его отсутствия во многих организациях образования;

нет единого видения ведения медико-социального учета, который направлен на оказание комплексной помощи всей семье;

отсутствует алгоритм реагирования государственных органов на случаи детского насилия и комплекс мер по коррекции поведения потенциальных насильников;

ни одним из центральных государственных органов не введена система ведения единого учета всех форм насилия в отношении детей;

социальные педагоги и педагоги-психологи школ распределяются без учета численности детей в школах, большая загруженность данных специалистов значительно влияет на эффективность учебно-воспитательного процесса и уровень благополучия обучающихся в организации образования.





Целью данного проекта постановления является создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, а также принятия комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение насилия в отношении детей на 2023-2025 годы", - сообщается в документе.





Ожидаемые результаты:





повышение эффективности межведомственного взаимодействия государственных органов в сфере защиты прав детей;

ежегодное снижение количества преступлений в отношении детей, в том числе против их половой неприкосновенности;

снижение количества суицидов и их попыток среди несовершеннолетних;

увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием во внеурочное время;

снижение количества смертей и травматизации детей в результате чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаях.





Также отмечается, что реализация проекта не предусматривает сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов.





С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА".



