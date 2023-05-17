16.05.2023, 13:01 47206
В СКО изъяли самую крупную партию наркотиков за последние 10 лет
Суммарный вес изъятых наркотиков составляет 464 килограмма
Фото: Polisia.kz.
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Петропавловск. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Северо-Казахстанской области изъяли самую крупную партию наркотиков за последние 10 лет, информирует Polisia.kz.
Сообщается, что на автодороге Петропавловск - Астана полицейские потребовали остановки автомобиля Volkswagen Passat.
После непродолжительной погони вблизи села Астраханки Аккайынского района машина была задержана. В салоне находились двое петропавловцев 29 и 30 лет, младший из них ранее был судим за незаконное обращение с наркотиками. Из багажника изъято 5 мешков с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана высушенная общим весом свыше 128 килограммов, что относится к особо крупному размеру. Позднее в гараже 29-летнего подозреваемого были изъяты еще свыше 200 килограммов марихуаны и 21,3 килограмма гашиша", - сообщили в полиции.
Подчеркивается, что суммарный вес изъятых наркотиков составляет 464 килограмма.
За последние 10 лет это самая крупная партия марихуаны, изъятая сотрудниками полиции в нашей области. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Подозреваемые содержатся под стражей, проводится следствие", - добавил заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.
Ранее наркотики в коробке из-под игрушек пытались провезти в Астану из США.
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17.05.2023, 16:01 2546
Бывшего сотрудника ДЭР СКО задержали за сокрытие факта взятки
Факт получения взятки он пытался представить как гражданско-правовую сделку
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Петропавловск. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент экономических расследований Северо-Казахстанской области расследует факт сокрытия взятки одним из своих экс-сотрудников.
Задержанный Тампиев - член адвокатской коллегии Астаны, а ранее сотрудник службы экономических расследований скрыл факт взятки в 45 млн тенге, которую получили должностные лица Петропавловского завода тяжёлого машиностроения.
Факт получения взятки он пытался представить как гражданско-правовую сделку, сообщили в департаменте экономических расследований СКО.
На момент задержания Тампиев не имел статуса защитника по данному уголовному делу и не оказывал адвокатских услуг участникам процесса, как это пытаются представить в социальных сетях", - отметили в департаменте.
Тампиев и еще два подозреваемых в получении взятки арестованы на 2 месяца. Идёт расследование.
Напомним, ранее акима-взяточника приговорили к 4 годам тюрьмы в Акмолинской области. Чиновника пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.
17.05.2023, 13:12 8766
Акима-взяточника приговорили к 4 годам тюрьмы в Акмолинской области
Фото: gov.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-акима поселка Шортанды Акмолинской области Мамбета Ц. приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности, сообщает пресс-служба областного департамента по противодействию коррупции.
Он признан виновным в даче взятки сотруднику правоохранительного органа в сумме 7,9 миллионов тенге за прекращение расследуемого в отношении него уголовного дела", - говорится в сообщении.
Чиновника пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Казахстане четвертая часть осужденных за коррупцию - сотрудники органов внутренних дел. В региональном разрезе больше всего потенциальных коррупционеров было зафиксировано в Астане.
Среди 414 подозреваемых в коррупции у 307 человек правонарушения относились к тяжким статьям, у 88 человек - к средней тяжести, у 16 человек - к особо тяжким, у 3 человек - к статьям небольшой тяжести, информирует finprom.kz.
В середине мая в Астане арестовали на 2 месяца экс-главу НПП "Атамекен". Его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере.
В систематическом взяточничестве также подозревают руководство управления архитектуры Шымкента.
В области Жетысу Антикор расследует дело о многомиллиардных хищениях в системе образования.
17.05.2023, 10:35 16366
Десятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ Коспаева
На ранчо Коспаева в Алматинской области содержались медведь и львы
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В деле организованной преступной группы Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 миллионов долларов наличными и 11 земельных участков.
Участники организованной преступной группы Коспаева занимались рейдерским захватом бизнеса и имущества предпринимателей в Алматы, Алматинской области и еще трех регионах страны.
О задержании четверых участников группы и объявлении в розыск ее главаря официально объявили еще в июле прошлого года. Следователи выявили несколько крупных компаний и объектов, которые полностью или частично захватила ОПГ. Это в том числе и зона отдыха на Капчагайском водохранилище, сообщает телеканал КТК.
Шалин сказал: "Если ты сейчас сорвешь сделку, тебе будет плохо". Им нужна была эта зона отдыха. Они настроились ее "купить". Угрожали нам. У нас не было выбора. Уже был страх, уже была агрессия", - рассказала одна из жертв преступной группы.
Кроме того, в Алматинской области сам Коспаев захватил целое ущелье, где без всяких разрешительных документов построил настоящее ранчо. В этом имении он держал не только лошадей. В домашнем зоопарке содержались медведь и пара африканских львов.
В роскошном доме - мини-кинотеатр, плавательный бассейн, тренажерный и банкетный залы. В этом же особняке несколько лет удерживали женщину, которая готовила еду, занималась уборкой и регулярно подвергалась насилию", - говорится в репортаже.
По словам пострадавшей, она работала с осени 2017 года.
Поначалу все было нормально. Я убирала дом и еще готовила еду. Но мне не давали самой выходить в город. А потом стали издеваться. Однажды даже потушили об меня окурок. А потом стали насиловать. Это длилось не один год", - рассказала женщина.
В феврале в Жамбылской области установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод членами организованной преступной группы "Коспаев".
Напомним, по предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим от деятельности ОПГ по захвату компаний составила свыше 18 млрд тенге.
16.05.2023, 21:23 34701
В Байконуре расследуют случаи попыток незаконно трудоустроиться и улучшить жилищные условия
Фото: Depositphotos
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Байконур. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура комплекса "Байконур" признала законным возбуждение семи уголовных дел в отношении местных жителей по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частями 1 и 2 статьи 291 УК РК (Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, в том числе в значительном размере), сообщает пресс-служба надзорного органа.
Следствием установлено, что во всех случаях подозреваемые, преследуя желание трудоустроиться в одну из действующих на космодроме организаций ракетно-космической отрасли либо улучшить свои жилищные условия, передавали мошенникам, выдававшим себя за посредников в даче взятки должностным лицам, различные денежные суммы. При этом размеры взяток составляли от 14 до 35 тысяч рублей.
В результате действий мошенников граждане не только не добились желаемого результата по трудоустройству либо улучшению своих жилищных условий и денег, но и стали фигурантами коррупционных уголовных дел по фактам дачи взяток.
В этой связи прокуратура комплекса призывает граждан воздержаться от совершения незаконных действий подобного характера, а также разъясняет, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательства взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
16.05.2023, 15:38 43636
В Казахстан пытались незаконно провезти смартфоны на 50 миллионов тенге
Задержанный гражданин РК и изъятый груз переданы в департамент государственных доходов
Фото: КНБ РК
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Шымкент. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан пытались незаконно провезти смартфоны, стоимость которых, по предварительным данным, составляет порядка 50 млн тенге, сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.
В пункте пропуска "Кордай" был остановлен пассажирский микроавтобус, следовавший в Казахстан под управлением гражданина РК. В ходе проверки автотранспорта в тайнике обнаружены сокрытые от досмотра 220 смартфонов без сопроводительных документов", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что, по предварительным данным, стоимость изъятых мобильных устройств составляет порядка 50 млн тенге.
Задержанный гражданин РК и изъятый груз переданы в департамент государственных доходов региона для принятия процессуального решения", - добавили в КНБ.
Ранее в Казахстан пытались незаконно ввезти самолет.
16.05.2023, 15:24 44136
Мошенники оформили на алматинца кредиты на 7 миллионов тенге
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники оформили на жителя Наурызбайского района Алматы кредиты в размере 7 млн 260 тысяч тенге, информирует Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, на днях потерпевший получил телефонный звонок.
Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков второго уровня и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на его имя заем. Собеседник тут же убедил жертву в том, что поможет ему, но потребовал четко следовать его инструкциям. Для начала потерпевший по настоянию "работника банка" загрузил сомнительное приложение на свой телефон, что позволило злоумышленникам получить дистанционный доступ к его мобильному банкингу. Далее он по совету собеседника загрузил на свой телефон приложения еще трех банков второго уровня. Таким образом, злоумышленники оформили на имя потерпевшего кредиты в размере 7 млн 260 тысяч тенге", - проинформировал заместитель начальника ДП города Алматы Дидар Аханов.
По его словам, с целью раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны и арестованы двое мужчин, 1994 и 1989 годов рождения, так называемые дроперы, которые в мошеннической схеме выполняют задачи по обналичиванию денежных средств, добытых преступным путем. В настоящее время проводится комплекс мер, направленных на задержание других участников мошенничества. Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество)", - добавил Дидар Аханов.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее сообщалось, что мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов.
16.05.2023, 10:09 51506
В Кызылорде мужчину ранили ножом возле торгового центра
Подозреваемый задержан
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Кызылорда. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде задержан подозреваемый в нанесении ножевой раны горожанину.
В полицию Кызылорды поступило сообщение о том, что возле торгового центра неизвестный нанес ножевое ранение мужчине и скрылся с места происшествия.
С помощью камер видеонаблюдения на одной из улиц города остановлен автомобиль под управлением подозреваемого. Из авто изъяты вещественные доказательства, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый, скрываясь от полицейских, предварительно снял госномера со своей машины. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
16.05.2023, 09:08 52011
В Экибастузе неизвестный выстрелил в горожанина
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Экибастуз. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший госпитализирован.
15 мая в 17.40 в полицию Экибастуза поступило сообщение о том, что возле медицинского центра по улице Жусупа женщина просит помощи. По прибытии сотрудниками полиции были изучены записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что неизвестный из неизвестного оружия произвел выстрелы в 32-летнего горожанина. Мужчина с ранением госпитализирован в больницу. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - сообщает Polisia.kz.
Начато досудебное расследование.
Один из подозреваемых задержан, водворен в ИВС. По второму лицу, подозреваемому в причастности к данному факту, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и его задержанию", - добавили в полиции.
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