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Квартиру, где хранилось награбленное из магазинов одежды и косметики, выявили в Алматы

15.01.2022, 19:14 25291
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Полицейские Ауэзовского района города Алматы вычислили квартиру, ставшую складом временного хранилища вещей, которые награбили в период бепорядков в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хозяйничали в ней пятеро: три девушки и двое молодых людей. Установлено, что эти фигуранты ограбили несколько бутиков, расположенных в торговом доме "Азия Парк". Любителей легкой наживы интересовали носимые вещи, обувь, косметика и женские аксессуары", - сообщает ресурс Polisia.kz

 
Похищенные товары складывали похищенное в мешки из-под мусора. Дома с с помощью плоскогубцев преступники срывали с одежды магнитные бирки.
 
По информации полиции, младшему из задержанных 19 лет, старшему – 28 лет. 
 

Они – приезжие из других регионов страны. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы", -сказано в информации.


 

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Жителя Атырау задержали за ограбление магазина техники в Алматы

15.01.2022, 18:09 25386
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Обокравшего алматинский магазин техники жителя Атырау задержали. В его доме изъято семь ноутбуков и 12 сотовых телефонов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 22-летний гражданин выставил на продажу технику, похищенную вследствие мародерства с магазина "Белый ветер" по улице Тимирязева. Злоумышленник был задержан по месту своего временного проживания.

 
В его доме изъято семь ноутбуков, 12 сотовых телефонов, три флеш-карты, две колонки, две пары наушников, аксессуары к сотовым телефонам, а также оправы для очков. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания о том, что эти вещи украл во время массовых беспорядков из магазина по продаже техники.
 
Уголовное дело для дальнейшего расследования передано по территориальности в управление полиции Бостандыкского района. Устанавливаются соучастники преступления. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 
 

В Алматы в ходе спецоперации задержаны грабители оружейного магазина

15.01.2022, 13:20 40521
В Алматы в ходе спецоперации задержаны грабители оружейного магазина
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Огнестрельное оружие и специнвентарь изъяты в ходе спецоперации в Алматы у подозреваемых в ограблении и мародерстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из доклада криминальной полиции города, по подозрению в ограблении двух оружейных магазинов задержаны 44-летний житель Жамбылской области и 24-летний приезжий из Алматинской области.
 

При обыске арендованной квартиры изъято нарезное и охотничье ружья, патроны, бронежилет, оптические прицелы, бинокли, военизированная одежда, сотовые телефоны и носимые вещи", - пишет Polisia.kz. 

 
Подозреваемые признались в ограблении и мародерстве. 
 
Сообщили, что планировали уехать с награбленным из города. Личности задержанных проверяются на причастность к массовым беспорядкам и другим противоправным действиям.

По данным комендатуры Алматы, на сегодняшний день задежано более 2,4 тыс. лиц причастных к беспорядкам в городе
 

Подозреваемый в ограблении ломабрдов 17-летний парень задержан в Калкамане

15.01.2022, 13:00 39496
Подозреваемый в ограблении ломабрдов 17-летний парень задержан в Калкамане
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Похищенные из ломбарда сотовые телефоны изъяли у молодого человека в микрорайоне "Калкаман" в Алматы, сообщили в департаменте полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как стало известно, по подозрению в ограблении одного из ломбардов, расположенных по проспекту Райымбека, задержан 17-летний парень, сообщает Polisia.kz.

Материальный ущерб, нанесенный в результате мародерства, потерпевший оценил в 2 млн тенге. Похищенные мобильные устройства и гаджеты полицейские обнаружили в съемном жилище подозреваемого. Вещественные доказательства изъяты.

Досудебное расследование проводится по части третьей статьи 188 УК РК (Кража). Подозреваемый взят под стражу.
 
 

О текущих результатах контртеррористической операции в Алматинской области рассказали в КНБ

15.01.2022, 11:07 45241
Фото: КНБ РК
ТАЛДЫКОРГАН. 15 ЯНВАРЯ - В Комитете национальной безопасности рассказали об операциях задержания в Алматинской области причастных к беспорядкам в Алматы и области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период с 5 по 6 января текущего года департаментом погранслужбы по Алматинской области в районе села Ушбулак задержаны по подозрению в участии в антиобщественных акциях двое граждан РК, предположительно приверженцев деструктивной религиозной организации с религиозной литературой. В настоящее время задержанные лица проверяются на причастность к религиозно-экстремистской организации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета национальной безопасности.

 
Кроме того, в районе Большого Алматинского озера задержаны 5 граждан на автомашине марки "Тойота", без документов удостоверяющих личность. 
 

При досмотре автомобиля обнаружено: винчестер 12 калибра с 7 патронами, травматический пистолет с 1 патроном, окровавленный нож, денежные средства в размере 600 тысяч тенге. Установлена их причастность к массовым беспорядкам в Алматы и грабежу оружейного магазина", - рассказали подробности в пресс-службе. 

 
Также, в селе Малый Дехан выявлено 19 человек, участвовавших в беспорядках в Алматы. Оперативной группой ведется опрос задержанных.
 

7 января совместно с подразделениями вооруженных сил РК, задержаны 184 возможных участника антиобщественных акций в городах Алматы и Талдыкоргане, а также 41 нарушитель законодательства РК в области охраны государственной границы. Изъято 13 единиц огнестрельного оружия, 185 единиц боеприпасов, 8 мобильных телефонов, денежных средств около 900 тысяч тенге и 100 тысяч долларов США. Задержана 1 автомашина, числящаяся в угоне", - говорится в сообщении.

 
Также в комитете рассказали, что 13 января выявлено и задержано 26 граждан РК по подозрению в причастности к беспорядкам, а также 5 граждан РК за незаконное хранение оружия. Изъято 6 единиц огнестрельного оружия.
 

Подразделения пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме", - заключили в КНБ.


 

Транспортные полицейские в период ЧП задержали 203 человека

14.01.2022, 19:38 77121
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - С начала января на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны транспортными полицейскими к административной ответственности привлечено 349 правонарушителей. В том числе в период ЧП 203 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кандыагаш установили и задержали 25-летнего жителя Актюбинской области, который принимал участие 4 января в несанкционированном митинге на перроне вокзала станции Кандыагаш, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
 
В отношении него составлен административный протокол по части 6 статьи 488 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний), а также по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Постановлением Мугалжарского районного суда Актюбинской области гражданин арестован на 15 суток.
 
Также на вокзале Павлодара задержан местный житель 1993 года рождения, планировавший выехать на пассажирском поезде сообщением Павлодар-Омск. В ходе досмотра в его личном телефоне обнаружена переписка, свидетельствующая об участии в несанкционированном митинге в поселке Баянаул Павлодарской области.
 
В отношении него транспортными полицейскими также составлен административный протокол по части 6 статьи 488 КоАП РК. Решением специализированного административного суда Павлодара мужчина арестован на 15 суток. 
 

В Алматы у мародеров изъяли оружие и бытовую технику

14.01.2022, 17:08 93201
В Алматы у мародеров изъяли оружие и бытовую технику
Фото: polisia.kz.
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - В Алматы задержаны два мародера с элитными вещами и оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержанные оказались уроженцами Узбекистана, проживающие в одном из поселков Алматинской области. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает Polisia.kz
 
По данным комендатуры, 26-летний гражданин Ж. и 22-летний гражданин К. участвовали в митингах и нападении на магазины "Технодом", RedPark по проспекту Райымбека. 
 

На площади по улице Сатпаева им удалось завладеть помповым ружьем с патронами 12 калибра и шумовой гранатой. При задержании полицейские изъяли у фигурантов бытовую технику, одежду и напитки, похищенные с АЗС "Royal Petrol", - проинформировали в полиции. 

 
По данному факту начато досудебное расследование.

 

Таксист помог вычислить мародера в Алматы

14.01.2022, 16:24 94491
Таксист помог вычислить мародера в Алматы
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - В Алматы таксист помог вычислить и задержать мародера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как выяснилось, один из участников массовых беспорядков и мародерства похитил гладкоствольное ружье BrowntnG с 10 патронами из крупного оружейного магазина в Алматы и спрятал в мусорном баке во дворе в пятом микрорайоне города, сообщает Polisia.kz.
 
Через несколько дней грабитель приехал к тайнику на такси, водитель которого обратил внимание на то, что в коробке из-под телевизора пассажир перевозил оружие. Он незамедлительно сообщил об этом в полицию, информирует источник.
 
В Департаменте полиции Ауэзовского района рассказали, что при задержании подозреваемый был в военной форме.
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
 
Как сообщалось ранее, в Кызылорде задержали угонщика военного КамАЗа.
 
Напомним также, что в Атырауской области задержали более 150 подозреваемых, участвовавших в массовых беспорядках, среди изъятых у них предметов - охотничьи ножи и пистолет.
 

В Кызылорде задержали угонщика военного КамАЗа

14.01.2022, 15:18 85276
В Кызылорде задержали угонщика военного КамАЗа
Фото: кадр из видео polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 14 ЯНВАРЯ - В Кызылорде задержали преступника, угнавшего военный КамАЗ во время беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 5 января, находясь за рулем угнанной автомашины, захватчик врезался на ней в ворота ограждения управления полиции Кызылординской области и разбил камеры видеонаблюдения. Затем погромщик разбил ограждение, что позволило участникам беспорядков попасть на территорию управления, после чего скрылся с места происшествия.
 

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 27 ("Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников") и пункту 1 части 2 статьи 202 ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом") Уголовного кодекса РК", - сообщили в МВД РК. 

 
Подозреваемый арестован. 

 

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