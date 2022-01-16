Квартиру, где хранилось награбленное из магазинов одежды и косметики, выявили в Алматы

АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Полицейские Ауэзовского района города Алматы вычислили квартиру, ставшую складом временного хранилища вещей, которые награбили в период бепорядков в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Хозяйничали в ней пятеро: три девушки и двое молодых людей. Установлено, что эти фигуранты ограбили несколько бутиков, расположенных в торговом доме "Азия Парк". Любителей легкой наживы интересовали носимые вещи, обувь, косметика и женские аксессуары", - сообщает ресурс Polisia.kz.
Похищенные товары складывали похищенное в мешки из-под мусора. Дома с с помощью плоскогубцев преступники срывали с одежды магнитные бирки.
По информации полиции, младшему из задержанных 19 лет, старшему – 28 лет.
Они – приезжие из других регионов страны. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы", -сказано в информации.