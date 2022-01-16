Жителя Атырау задержали за ограбление магазина техники в Алматы

АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Обокравшего алматинский магазин техники жителя Атырау задержали. В его доме изъято семь ноутбуков и 12 сотовых телефонов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, 22-летний гражданин выставил на продажу технику, похищенную вследствие мародерства с магазина "Белый ветер" по улице Тимирязева. Злоумышленник был задержан по месту своего временного проживания.
В его доме изъято семь ноутбуков, 12 сотовых телефонов, три флеш-карты, две колонки, две пары наушников, аксессуары к сотовым телефонам, а также оправы для очков. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания о том, что эти вещи украл во время массовых беспорядков из магазина по продаже техники.
Уголовное дело для дальнейшего расследования передано по территориальности в управление полиции Бостандыкского района. Устанавливаются соучастники преступления. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что обокравшие охотничий магазин мародеры задержаны в Кызылорде.