Лжесотрудник Нацбанка обманул казахстанцев на 6 миллионов тенге

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - В Алматы лжесотрудник банка обманывал граждан, обещая дешевые авто с аукциона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На серию преступлений решился 32-летний местный житель. В течение нескольких месяцев гражданин К., представляясь сотрудником Национального банка РК, обещал потерпевшим предоставить автомашины с аукциона по цене ниже рыночной. Покупателей находил через знакомых, работало так называемое сарафанное радио", - сообщает Polisia.kz.
По факту мошенничества начато досудебное расследование. Сумма причиненного материального ущерба составила более 6 миллионов тенге. Задержанный арестован.
В ходе следственных мероприятий полицейские установили дополнительные эпизоды преступной деятельности, но потерпевших может быть гораздо больше, уверены оперативники. Поэтому граждан, пострадавших от преступных действий указанного человека, стражи порядка призывают обращаться в УП Алмалинского района или позвонить по следующим телефонам: 8-705-555-77-63; 8-775-747-77-78", - говорится в сообщении.