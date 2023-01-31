Масштабное производство наркотиков пытались организовать в Алматинской области
На момент задержания территория приобретенного наркодельцами участка была полностью подготовлена к синтезированию новых психоактивных веществ
Конаев. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские пресекли создание крупной нарколаборатории в Алматинской области.
Подозрительное строительство близ поселка Междуреченск привлекло внимание полицейских. В ходе наблюдения было установлено, что неизвестные лица оградили каменным забором один гектар земли, завезли оборудование, которое не требуется для сельскохозяйственных нужд, подключили трансформатор к электромагистрали. Затем при перевозке 20 канистр с прекурсорами полицейскими были задержаны два местных жителя", - сообщает Polisia.kz.
По показаниям задержанных, земельный участок бывшей фермы площадью в один гектар был приобретен их подельником за 18 млн тенге. На момент задержания территория была полностью подготовлена к синтезированию новых психоактивных веществ.
Участок был полностью скрыт от посторонних глаз высоким забором, построена времянка для проживания, баня, гараж, оборудованы загоны для домашнего скота, который задержанные собирались держать в качестве прикрытия. Отдельно было построено помещение непосредственно под лабораторию. За железной дверью расположены несколько отсеков, каждый из которых оборудован принудительной вентиляцией и мощными фильтрами. Уже были установлены стеллажи для выпаривания готового наркотика, завезено оборудование", - рассказали в полиции.
Все промышленное оборудование и более 1000 литров прекурсоров, используемых для производства наркотиков, были изъяты.
Возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка и перевозка наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта). Наркодельцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Для справки:
Прекурсоры наркотиков, также называемые химическими веществами-прекурсорами или просто прекурсорами, используют при незаконном изготовлении запрещенных наркотиков. Большинство прекурсоров также имеют законное коммерческое применение и легально используются в самых разных промышленных процессах и потребительских товарах, таких как лекарства, ароматизаторы и отдушки.