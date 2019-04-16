Мошенница обманула более 40 жителей Туркестанской области, обещая помощь в получении субсидий

Туркестан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Следователи направили в суд материалы досудебного расследования по делу о мошенничестве, потерпевшими по которому проходят более 40 жителей Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

В марте 2019 года в Управление полиции Туркестана с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что некая знакомая, войдя к ней в доверие, завладела ее деньгами в сумме 30 тысяч тенге, обещая помощь в получении субсидий по одной из госпрограмм. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Мошенничество". С аналогичными заявлениями о фактах мошенничества в полицию обратились десятки жителей областного центра, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали подозреваемую - жительницу Туркестанской области. Как выяснили полицейские, мошенница обманным путем завладевала деньгами потерпевших под предлогом помощи в получении субсидий или устройства на работу.

Следствием установлена причастность подозреваемой к 41 факту мошенничества на сумму около 1,5 млн тенге. В настоящее время собранные материалы досудебного расследования по данным фактам направлены в суд для принятия решения", - прокомментировали в полиции.

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