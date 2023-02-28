МВД: с начала года из оборота изъято 755 кг наркотиков  

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из незаконного оборота изъято 755 килограммов наркотических средств, в том числе 270 килограммов марихуаны, 93 килограмма гашиша, 105 килограммов синтетических наркотиков, сообщил в ходе брифинга оперуполномоченный управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов.





По информации представителя МВД, за указанный период пресечена деятельность одного ОПГ, к уголовному делу привлечены 8 участников, у которых изъято свыше 85 килограммов наркотиков.





По его словам, с начала года в стране ликвидировано 7 лабораторий по производству синтетических наркотиков. Изъято более 90 кг готовых наркотических средств и свыше 1,5 тонны прекурсоров.





Также Оралов рассказал, что за 2022 год в стране задержали 632 человека, распространявшие наркотики через телекоммуникационные системы. Из них 26 - администраторы и создатели чат-ботов, 74 - операторы, фасковщики, так называемые кладмэны, 364 - закладчики и курьеры, 58 - организаторы нарколабораторий, 26 - трафаретчики. Установлены 84 интернет-магазина и чат-бота мессенджера. С начала года направлены на блокировку 179 интернет-ресурсов, из них 69 заблокированы.





Между тем, по информации Polisia.kz , устойчивая преступная группа наркосбытчиков из пяти человек ликвидирована в ходе спецоперации, проведенной полицейским спецназом в Алматы.









По информации полиции, пятеро задержанных - уроженцы Шуского района Жамбылской области.





Подозреваемые были задержаны в разных частях мегаполиса. Так, одного их участников группировки, 1977 года рождения, блокировали в микрорайоне Калкаман. В ходе санкционированного обыска у него изъято четыре свертка с прессованным гашишем, денежные средства в сумме 1 миллиона 150 тысяч тенге и поддельное удостоверение пенсионера ОВД. А в доме фигуранта в котельной комнате найдены металлические весы, 7 полиэтиленовых пакетов с гашишем, общий вес которых составил более 4 килограммов.





Такой же липовый документ был изъят еще у одного члена группы - у 40-летнего гражданина О. В результате спецоперации из незаконного оборота было изъято в общей сложности порядка 34 кг гашиша. Подозреваемые взяты под стражу", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.





По словам полицейских, канал поставки наркотика в Алматы установлен. В настоящее время проверяется круг потенциальных потребителей.