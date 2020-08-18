На 20 лет осужден пенсионер в Костанайской области, утопивший ребенка в кастрюле

Костанай. 17 августа. Kazakhstan Today - Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области 65-летний житель села Октябрьское приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство четырехлетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес четырехлетнему внуку своей сожительницы тяжкие телесные повреждения, после чего утопил ребенка , положив его головой в сорокалитровую кастрюлю с водой. Вина в совершении преступления доказана показаниями свидетелей-очевидцев и заключениями проведенных экспертиз", - сообщили в пресс-службе специализированного суда.

В суде отметили, что санкция части 3 статьи 99 УК предусматривает наказание от 20 лет до пожизненного лишения свободы. Но пожизненное лишение свободы не назначается мужчинам в возрасте выше 63 лет.

Назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

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