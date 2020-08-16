В Костанайской области пенсионер утопил четырехлетнего ребенка в кастрюле

Костанай. 15 августа. Kazakhstan Today - В Костанайском межрайонном суде по уголовным делам в онлайн-режиме состоялись прения по убийству 4-летнего ребенка. Прокурор запросил для подсудимого 20 лет лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла 17 марта в Карасуском районе. В дежурную часть Октябрьского пункта отдела полиции поступило телефонное сообщение об обнаружении тела ребенка 2015 года рождения с признаками насильственной смерти, сообщает alau.kz

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлен и задержан 65-летний подозреваемый, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, избил 4-летнего внука своей сожительницы.

После этого пенсионер утопил ребенка в 40-литровой кастрюле.

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