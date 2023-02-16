На избившего юристов в Алматы сына известного спортсмена завели уголовное дело
Фото: Polisia.kz
Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении сына известного спортсмена Даулета Турлыханова - Нурасыла Турлыханова, избившего двух юристов в Алматы, возбуждено уголовное дело.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство). По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Подробности инцидента юрист Анна Димитриевич рассказала в соцсетях.
По ее словам, она и ее муж Олег Чернов хотели помочь девушке, которую избивал молодой человек. Однако, когда юристы попытались остановить нападавшего, он переключился на них.
От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков, как на соревнованиях по вольной борьбе. Я пыталась остановить нападавшего, но драчун дал мне в челюсть с такой силой, что я отлетела от удара и ударилась об асфальт, потеряв сознание. Дальше, меня привели в чувства, и к тому моменту уже приехала полиция", - написала Димитриевич.
Она добавила, что позже к агрессору присоединились друзья, которых не смутило присутствие полицейских.
Они продолжали преследовать Олега, кричать угрозы в его адрес", - сообщила девушка.
Позже стало известно, что нападавшим оказался сын Даулета Турлыханова - Нурасыл Турлыханов.
Анна Димитриевич выразила надежду, что им принесут извинения, которых они до сих пор не получили.
Даулет Болатович известный человек, уважаемый спортсмен. У спортсменов свои нравственные и моральные принципы, поэтому я надеюсь, что Даулет Болатович привил их своему сыну. Первое, конечно, чего я ждала в первые дни, - это простых человеческих извинений, которых пока не было принесено. Кстати, ирония судьбы. За подписью Турлыханова мне вручали удостоверение мастера спорта, а от его сына я получила в челюсть", - написала юрист.
В настоящее время известно, что у Олега Чернова сломано ребро.
В полиции Алматы добавили, что подозреваемый - военнослужащий, поэтому материалы дела переданы в прокуратуру города.
Драку с участием сына прокомментировал Даулет Турлыханов, сообщает BaigeNews.kz.
По словам спортсмена, после инцидента у него с сыном состоялся разговор на эмоциях.
Да, этой мой сын. Он 2003 года. Он был со своей девушкой в этом заведении. То, что произошло, то произошло. Меня там не было. Не видел и не одобряю, как он поступил. Правоохранительные органы дадут заключение по этому инциденту. Я в эту ситуацию не вмешиваюсь", - сказал Турлыханов.
Для справки:
Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РК. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Долгие годы Турлыханов руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.