Наркоплантации выявили из космоса в Казахстане

Фото: пресс-служба МЦРИАП
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК, АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары" совместно с МВД РК в рамках операции "Карасора" выявляют наркоплантации с помощью космического мониторинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Один из эффективных методов обнаружения ареалов наркосодержащих растений - дистанционное зондирование Земли, опыт применения которого изучен и поэтапно внедряется специалистами АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары". В ходе космического мониторинга в 2022 году была охвачена территория площадью 686 000 квадратных километров, на которой выявлены участки, пораженные культивацией каннабиса. Участки расположены в Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской и Кызылординской областях", - рассказал председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов.
Как сообщает пресс-служба МЦРИАП, с помощью космомониторинга в 2019 году в Кызылординской и Жамбылской областях были выявлены 123 наркопосева, в 2020 году - 94, а в 2021 году только на территории Кызылординской области - 77.
Верификация данных космического мониторинга осуществляется посредством выезда сотрудников АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары" в сопровождении специальных подразделений МВД на места обнаружения наркоплантаций.