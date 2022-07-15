Наркоплантации выявили из космоса в Казахстане

АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - ДЭР по Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Злоумышленники при помощи насилия, угроз и шантажа заставляли известных предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность, сообщает пресс-служба АФМ.

На сегодня в ДЭР находятся дела по 4 заявлениям о рейдерских захватах, совершенных указанной группой лиц в Алматы и Алматинской области.

Имеется информация о совершении аналогичных преступлений как минимум еще в трех регионах страны.

Помимо этого, группа активно занималась теневым бизнесом, доходы от которой легализовывались путем приобретения дорогой недвижимости, машин и др.

В настоящее время активные члены группы задержаны.

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