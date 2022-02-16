Насильника собственной дочери лишили свободы на 15 лет в Атырау

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АТЫРАУ. 15 ФЕВРАЛЯ - В специализированном межрайонном уголовном суде Атырау вынесли приговор в отношении извращенца, который обвинялся в том, что в течение года развращал родную дочь. Также он незаконно хранил дома боеприпасы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вина подсудимого была полностью доказана показаниями свидетелей, потерпевшей, результатами экспертиз и видеозаписями", - сообщает "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Приговором суда насильник признан виновным в совершении преступлений по статьям 124 УК РК " Развращение малолетних" и 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ".
Его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему пожизненно запрещено занимать педагогические должности и работать с несовершеннолетними.
Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, в Атырау насильника, который 7 лет издевался над своей падчерицей, приговорили к 15 годам лишения свободы.