О текущих результатах контртеррористической операции в Алматинской области рассказали в КНБ

В период с 5 по 6 января текущего года департаментом погранслужбы по Алматинской области в районе села Ушбулак задержаны по подозрению в участии в антиобщественных акциях двое граждан РК, предположительно приверженцев деструктивной религиозной организации с религиозной литературой. В настоящее время задержанные лица проверяются на причастность к религиозно-экстремистской организации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета национальной безопасности.
Кроме того, в районе Большого Алматинского озера задержаны 5 граждан на автомашине марки "Тойота", без документов удостоверяющих личность.
При досмотре автомобиля обнаружено: винчестер 12 калибра с 7 патронами, травматический пистолет с 1 патроном, окровавленный нож, денежные средства в размере 600 тысяч тенге. Установлена их причастность к массовым беспорядкам в Алматы и грабежу оружейного магазина", - рассказали подробности в пресс-службе.
Также, в селе Малый Дехан выявлено 19 человек, участвовавших в беспорядках в Алматы. Оперативной группой ведется опрос задержанных.
7 января совместно с подразделениями вооруженных сил РК, задержаны 184 возможных участника антиобщественных акций в городах Алматы и Талдыкоргане, а также 41 нарушитель законодательства РК в области охраны государственной границы. Изъято 13 единиц огнестрельного оружия, 185 единиц боеприпасов, 8 мобильных телефонов, денежных средств около 900 тысяч тенге и 100 тысяч долларов США. Задержана 1 автомашина, числящаяся в угоне", - говорится в сообщении.
Также в комитете рассказали, что 13 января выявлено и задержано 26 граждан РК по подозрению в причастности к беспорядкам, а также 5 граждан РК за незаконное хранение оружия. Изъято 6 единиц огнестрельного оружия.
Подразделения пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме", - заключили в КНБ.
Ранее сообщалось, что в Алматы с начала антитеррористической операции задержано 2402 участника незаконных акций.