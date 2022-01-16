В Алматы задержаны более 2,4 тысяч участников беспорядков

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НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев озвучил хронологию протестных акций и массовых беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации начальника службы уголовного преследования ГП РК Серика Шалабаева, 1 января в городе Жанаозене Мангистауской области в 17.20 возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18.00 этого же дня люди разошлись.

2 января число протестующих составило порядка нескольких сотен человек, а участники акций блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись.

Начиная с 3 января, акции протеста перекинулись и на другие города и регионы. В этот же день в поддержку жителей Мангистауской области начались "мирные" митинги в других семи регионах страны (Атырауская, Актюбинская, Нур-Султан, Алматы, ЗКО, Алматинская и ВКО).

4 января митинги продолжились, а число регионов возросло до 11, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы.

Спикер отметил, что с этого дня правоохранительными органами стали применяться специальные средства нелетального характера в целях отражения нападений на сотрудников и административные здания.

5 января беспорядки продолжились в 11 регионах страны. Число их участников достигло 50 тыс. В ночь с 4 на 5 января террористы захватили здание акимата города Алматы и международный аэропорт "Алматы".

В Кызылорде нападавшими подожжено 9 автомобилей, в Талдыкоргане нападавшие захватили здания акимата, полиции и ДКНБ области.

Также представитель ГП отметил, что в целях исключения координации действий террористов и использования ими средств связи был ограничен доступ в Интернет.

6 января решением Совета безопасности в стране объявлено проведение антитеррористической операции. С этого дня органы правопорядка и Вооруженные силы начали применять оружие для уничтожения террористов. Также было принято решение отправить в Казахстан контингент из состава коллективных сил ОДКБ.

7 января мирные акции протеста продолжились в нескольких регионах (Мангистауская, Атырауская, Актюбинская, Карагандинская, ВКО).

8 января ситуация постепенно стабилизировалась, а несанкционированные сборы граждан были прекращены.



