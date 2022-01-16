В Алматы задержаны более 2,4 тысяч участников беспорядков

Фото: facebook Сергей Алексеенок
По информации комендатуры Алматы, всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия, 3976 боеприпасов.
Также сообщается, что за минувшие сутки на пульт 102 поступило 586 сообщений.
На Call-centre комендатуры поступило 93 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки.
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что город подвергся террористической атаке.
На сегодняшний день режим ЧП отменен в ряде регионов.