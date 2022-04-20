Оружейный тайник, принадлежащий ОПГ "Казахстанские", обнаружен в Алматинской области

Фото: depositphotos
В указанном тайнике обнаружено 28 единиц оружия, в том числе 2 автомата Калашникова, 3 пистолета Макарова, 4 пистолета иностранного производства, 5 двуствольных и 10 одноствольных ружей, 2 обреза, патроны различного калибра, свето-шумовая граната и бронежилет. В целом по стране органами правопорядка обнаружено более 750 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, похищенного в период январских событий, - рассказал Килымжанов на брифинге в СЦК.
Он также сообщил, то в Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан приверженец деструктивного религиозного течения. У него обнаружены похищенные из охотничьего магазина "Оружейник" винчестер 12-го калибра и 2 ружья, похищенные из магазина "Корган".
Кроме того, в Таразе задержан подозреваемый, у которого изъяты похищенные из департамента полиции Жамбылской области 4 пистолета Макарова и 131 патрон к ним.
Спикер подытожил, что наибольшее количество оружия изъято в Жамбылской области - 281 единица, в городе Алматы - 249 и в Алматинской области - 201.
Ранее сообщалось, что специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева (Дикого Армана), "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел". Арестовано 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета".