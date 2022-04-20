Оружейный тайник, принадлежащий ОПГ "Казахстанские", обнаружен в Алматинской области

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ТАЛДЫКОРГАН. 19 АПРЕЛЯ - В Алматинской области обнаружен схрон огнестрельного оружия ОПГ "Казахстанские", которая хранила свой арсенал в заброшенном здании на окраине поселка Байтерек Талгарского района. Об этом сообщил заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В указанном тайнике обнаружено 28 единиц оружия, в том числе 2 автомата Калашникова, 3 пистолета Макарова, 4 пистолета иностранного производства, 5 двуствольных и 10 одноствольных ружей, 2 обреза, патроны различного калибра, свето-шумовая граната и бронежилет. В целом по стране органами правопорядка обнаружено более 750 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, похищенного в период январских событий, - рассказал Килымжанов на брифинге в СЦК.

Он также сообщил, то в Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан приверженец деструктивного религиозного течения. У него обнаружены похищенные из охотничьего магазина "Оружейник" винчестер 12-го калибра и 2 ружья, похищенные из магазина "Корган".

Кроме того, в Таразе задержан подозреваемый, у которого изъяты похищенные из департамента полиции Жамбылской области 4 пистолета Макарова и 131 патрон к ним.

Спикер подытожил, что наибольшее количество оружия изъято в Жамбылской области - 281 единица, в городе Алматы - 249 и в Алматинской области - 201.



