Подключались к компьютерам абитуриентов: КНБ пресек незаконную деятельность по содействию в сдаче ЕНТ  

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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Пресечена незаконная деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) и Оценки знаний педагогов (ОЗП) в регионах Казахстана, - Пресечена незаконная деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) и Оценки знаний педагогов (ОЗП) в регионах Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.





Имея доступ к серверному оборудованию и другим информационным ресурсам, подозреваемые лица с использованием специальных программ удалено подключались к интересующим компьютерам абитуриентов, педагогов и оказывали им содействие в получении высоких результатов тестирования за денежное вознаграждение. 19 июля 2023 года задержаны 3 основных фигуранта", - сообщили в комитете.









Также при проведении обысков обнаружены и изъяты технические устройства и программы, обеспечивающие удаленное подключение, денежные средства и другие вещественные доказательства.





Фото: КНБ РК





Проводится досудебное расследование по статьям 207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций) и 210 (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) Уголовного кодекса Республики Казахстан.



