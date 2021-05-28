Подозреваемый по делу о гибели казахстанки в Грузии арестован до 15 июля

25 мая 2021 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей М. сроком на 2 месяца, по 15 июля 2021 года включительно. В настоящее время М. подозревается в совершении сделки в отношении А. в целях её эксплуатации под предлогом трудоустройства в Республике Грузии, повлекшей по неосторожности смерть", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Казахстанка Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки. Перед смертью она отправила шокирующую аудиозапись. На ней мужчина угрожает Асель расправой. На следующий день его задержали и предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса Грузии: "Изнасилование" и "Доведение до самоубийства".
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