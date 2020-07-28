Подозреваемый в изнасиловании девочки в Сатпаеве арестован на два месяца

Суд санкционировал арест подозреваемому в похищении и изнасиловании ребенка в Сатпаеве. Следственный судья Серик Исабаев провел заседание в режиме видеосвязи, поскольку в период карантина подозреваемых и следственно-арестованных в здание суда не доставляют, сообщает @patriotkaragandy в Instagram.
Отмечается, что адвокат подозреваемого просил не избирать в отношении 58-летнего задержанного арест и просил обеспечить ему охрану в связи с агрессией от населения. Также защитник указал, что подозреваемый имеет ряд заболеваний.
Судья, выйдя из совещательной комнаты, принял решение арестовать его. "Суд санкционировал арест на два месяца. Срок исчисляется с момента его задержания, с 23 июля", - сообщили в суде.
После того, как истекут два месяца, следователь должен передать дело в суд для вынесения приговора. Если этого срока следователю будет недостаточно, он продлит срок расследования.
Напомним, 23 июля этого года в полицию Сатпаева обратился мужчина с сообщением о пропаже пятилетней дочери. В поисках участвовал весь личный состав местного отдела полиции и более сотни волонтёров. Ребёнка обнаружили ночью в квартире одной из многоэтажек. Случившееся вызвало широкий резонанс. Местные жители едва не устроили самосуд над подозреваемым.
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