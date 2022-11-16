Подпольный цех с 10 тоннами золотосодержащей руды выявили в Жамбылской области

Фото: кадр из видео
Тараз. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции Мойынкумского района Жамбылской области пресекли деятельность подпольного цеха, занимающегося незаконной обработкой сырья, камней, содержащих драгоценные металлы, сообщает Polisia.kz.
При проверке в хозяйственной постройке частного дома обнаружены электрическая дробильная мельница, остатки измельченной руды, сито, магнит, тележки для транспортировки пород, лопаты, жидкость с ртутью, 2 больших котла и около 10 тонн золотосодержащей руды", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что на складе находились двое рабочих 30 и 58 лет. По словам задержанных, они работали по найму за определенную плату. Сотрудниками полиции также установлен и задержан 37-летний местный житель, являющийся хозяином цеха.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 295-1, часть 1, УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы". В настоящее время ущерб, причиненный государству, устанавливается. Назначен ряд необходимых экспертиз.
Ранее сообщалось, что в Абайской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся незаконной добычей золотосодержащей руды.